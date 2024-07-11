Враг заметно активизировался на Торецком и Сиверском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники продолжают уверенно противодействовать попыткам российского агрессора продвинуться в глубину территории нашей страны. Силы обороны ежедневно срывают коварные планы врага, нанося ему существенные потери в живой силе и технике. В общей сложности, с начала минувших суток произошло 121 боевое столкновение. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг заметно активизировался на Торецком и Сиверском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив семь ракет, и 44 авиационных удара с использованием 48 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 483 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг трижды проводил наступательные штурмы неподалеку Волчанска и Глубокого. В результате, российские захватчики потерпели неудачу.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал наши позиции в районах Синьковки и Берестового. Все атаки противника были успешно отбиты.

Боевые действия на Востоке

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты сегодня атаковали 14 раз неподалеку Невского, Грековки и Макеевки. Силами обороны Украины было отражено 10 атак, еще четыре - продолжаются. Потери российских оккупантов уточняются.

На Сиверском направлении враг активно наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздолевки и Выемки. Защитники украинской земли остановили 12 атак россиян, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий противника вблизи Григорьевки, Ивановского и Часова Яра. Четыре атаки отбиты, одна - продолжается.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Отбито 18 атак, три - еще продолжаются. По предварительным данным, потери врага составляют более 40 человек личного состава, две гаубицы и один автомобиль. Подсчет продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили 10 июля на Покровском направлении. С начала этих суток оккупанты 41 раз пытались вклиниться в нашу оборону неподалеку населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиновое, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка. Пять боестолкновений до сих пор продолжались до ночи.

Противник несет значительные потери - за день на этом направлении было обезврежено 162 оккупанта, 97 из них - безвозвратно, уничтожено три ББМ "Тигр", один 120-мм миномет, четыре вражеских автомобиля и один БПЛА ZALA. Кроме этого, повреждена еще одна ББМ "Тигр".

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковиевки. Украинские воины отбили шесть атак противника, еще два боя продолжались до ночи.

Обстановка на Юге

Противник потерпел неудачу на Времевском направлении. Россияне осуществили пять безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного и Урожайного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях все усилия потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

Силы обороны следят за передвижением вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения.

Стоит отдельно отметить бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, которые твердо и решительно сдерживают натиск российских оккупационных войск, демонстрируя свой профессионализм и мастерство на поле боя.

