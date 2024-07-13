УКР
Новини
9 019 24

У Ростовській області після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтобазі. ВIДЕО

БпЛА атакували нафтобазу біля Цимлянська (Ростовська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Безпілотники вдарили по ній близько 4 ранку, після чого виникло загоряння резервуара з паливом.

Як повідомив губернатор Голубєв, загиблих і постраждалих немає.

"Пожежі присвоєно третій ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", - зазначив Голубєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про збиття нібито 5 українських безпілотників

Автор: 

безпілотник (4917) росія (67900)
Топ коментарі
+23
апять ачєрєдная рашистская нєфтєбаза всьо сбіла сабой...
показати весь коментар
13.07.2024 07:25 Відповісти
+14
Шо ім ше побажати? - хаи погріються - сонця ім мало
показати весь коментар
13.07.2024 07:55 Відповісти
+12
Палати має від Кенігсберга до Урала !!))
показати весь коментар
13.07.2024 08:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Піди і покажи як треба
показати весь коментар
13.07.2024 07:46 Відповісти
Для начала посмотрите что значит нефть и топливо для этой страны-бензоколоки.
показати весь коментар
13.07.2024 07:51 Відповісти
А ти тупуватий, не кацап часом?)
показати весь коментар
13.07.2024 08:14 Відповісти
Навряд чи буданов там щось вирішує. Його функція - специфічні доручення ОПи.
показати весь коментар
13.07.2024 07:57 Відповісти
Країна бензоколонка поступово перетворюється на країну запальничку.
показати весь коментар
13.07.2024 09:13 Відповісти
Палала база,палала.......ла ла ла!!))
показати весь коментар
13.07.2024 09:51 Відповісти
Поки тільки до Орська дістаємо - але це початок...
показати весь коментар
13.07.2024 12:02 Відповісти
А чому тільки до Уралу, а не до Хайшеньваю?
показати весь коментар
13.07.2024 09:38 Відповісти
Так ми ж з КНР не воюємо.
показати весь коментар
13.07.2024 09:51 Відповісти
Це дискусійне питання, судячи з обсягів їх підтримки рашки ...
показати весь коментар
13.07.2024 10:13 Відповісти
Не погана подія. Хай і кацапи відчувають, що йде війна!
показати весь коментар
13.07.2024 08:32 Відповісти
непогана
показати весь коментар
13.07.2024 15:40 Відповісти
Доброго ранку, ми з України.
показати весь коментар
13.07.2024 09:14 Відповісти
Зрадники у владі вирішили не знищувати НПЗ ворога, які наповнюють такі нафтобази, підприємства ВПК, які продовжують виробляти озброєння для вбивства громадян України, незаконний путлєрський міст та залізницю на окупованій території, якими продовжується постачання озброєнь окупантам для продовження війни, окупації нових територій України.
показати весь коментар
13.07.2024 10:43 Відповісти
Ви вкотре, праві!!
На Цимлянській ГЕС, усі рашисти, напряглися!!! Свято наближається, але без чіткої дати його проведення! *********, що мешкає нижче за течією, просто у захваті від передчуття, чогось вогкого і невідворотного!!! Усе, Як перед захоплення ростовського штабу, отого лисого повара *****, з кувалдами вагнерівця… У всіх нервова збудженість і радість, що переривається, час від часу, частими позивами від діареї…
Усьо, так падамашнему …. Такого передчуття, не було у рашистів, до лютого 2014 року….
показати весь коментар
13.07.2024 11:35 Відповісти
У нєго что-та взарвалось... А на базе что?
показати весь коментар
13.07.2024 12:17 Відповісти
Горіть кляті кацапи та дайте спокій українцям 👹
показати весь коментар
13.07.2024 13:14 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 17:39 Відповісти
 
 