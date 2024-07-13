У Ростовській області після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтобазі. ВIДЕО

БпЛА атакували нафтобазу біля Цимлянська (Ростовська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Безпілотники вдарили по ній близько 4 ранку, після чого виникло загоряння резервуара з паливом.

Як повідомив губернатор Голубєв, загиблих і постраждалих немає.

"Пожежі присвоєно третій ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", - зазначив Голубєв.

