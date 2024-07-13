У Ростовській області після атаки БпЛА виникла пожежа на нафтобазі. ВIДЕО
БпЛА атакували нафтобазу біля Цимлянська (Ростовська область).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Безпілотники вдарили по ній близько 4 ранку, після чого виникло загоряння резервуара з паливом.
Як повідомив губернатор Голубєв, загиблих і постраждалих немає.
"Пожежі присвоєно третій ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", - зазначив Голубєв.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2024 07:25 Відповісти Посилання
+14 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.07.2024 07:55 Відповісти Посилання
+12 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар13.07.2024 08:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Цимлянській ГЕС, усі рашисти, напряглися!!! Свято наближається, але без чіткої дати його проведення! *********, що мешкає нижче за течією, просто у захваті від передчуття, чогось вогкого і невідворотного!!! Усе, Як перед захоплення ростовського штабу, отого лисого повара *****, з кувалдами вагнерівця… У всіх нервова збудженість і радість, що переривається, час від часу, частими позивами від діареї…
Усьо, так падамашнему …. Такого передчуття, не було у рашистів, до лютого 2014 року….