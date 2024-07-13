Під обстрілами окупантів минулої доби перебували Херсон та 13 населених пунктів області: 1 людина загинула, 6 - поранені

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів Херсонської області та місто Херсон, є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Львове, Білозерка, Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Високе, Первомайське, Гончарне та місто Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, навчальний заклад, вежу стільникового зв'язку, магазин та гуртожиток; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Також повідомляється, що через російську агресію 1 людина загинула, 6 дістали поранення.

