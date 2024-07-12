Рашисти атакували Берислав з безпілотника: поранена 94-річна жінка

У Бериславі Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника поранень зазнала 94-річна місцева мешканка.

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка перебувала у приміщенні.

"Вона дістала уламкові поранення тіла, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, а також втратила частину нижньої кінцівки", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу у тяжкому стані доставили до лікарні. Нині медики борються за її життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, газопровід у Херсонській області, двічі вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини. Є поранені