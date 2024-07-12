Рашисти атакували Берислав з безпілотника: поранена 94-річна жінка
У Бериславі Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника поранень зазнала 94-річна місцева мешканка.
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що жінка перебувала у приміщенні.
"Вона дістала уламкові поранення тіла, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, а також втратила частину нижньої кінцівки", - йдеться у повідомленні.
Потерпілу у тяжкому стані доставили до лікарні. Нині медики борються за її життя.
