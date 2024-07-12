УКР
Рашисти атакували Берислав з безпілотника: поранена 94-річна жінка

Окупанти атакували Берислав на Херсонщині 12 липня

У Бериславі Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника поранень зазнала 94-річна місцева мешканка.

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка перебувала у приміщенні.

"Вона дістала уламкові поранення тіла, контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, а також втратила частину нижньої кінцівки", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу у тяжкому стані доставили до лікарні. Нині медики борються за її життя.

обстріл (30978) Берислав (213) Херсонська область (6229)
