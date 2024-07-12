Окупанти минулої доби поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, газопровід у Херсонській області, двічі вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини. Є поранені

Російські загарбники протягом 11 липня обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини та Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Томина Балка, Гончарне, Дніпровське, Первомайське, Чорнобаївка, Токарівка, Берислав, Гаврилівка, Тягинка, Дудчани, Хрещенівка, Осокорівка, Львове та місто Херсон", - розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід, фермерське та комунальне підприємства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема у 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено гаражні приміщення, приватні автомобілі, а також службове авто рятувальників.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Вночі на Миколаївщині сили ППО знищили один БпЛА типу "Shahed 131/136". Ворог пізно ввечері 11 липня двічі вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Як зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, обійшлося без постраждалих.

