Оккупанты за минувшие сутки попали в объект критической инфраструктуры, газопровод в Херсонской области, дважды ударили по Куцурубской громаде Николаевщины. Есть раненые

Российские захватчики в течение 11 июля обстреляли 19 населенных пунктов Херсонщины и Куцурубскую громаду Николаевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Антоновка, Станислав, Приднепровское, Томина Балка, Гончарное, Днепровское, Первомайское, Чернобаевка, Токаревка, Берислав, Гавриловка, Тягинка, Дудчаны, Крещеновка, Осокоровка, Львово и город Херсон", - рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, газопровод, фермерское и коммунальное предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности - в 2 многоэтажки и 10 частных домов. Повреждены гаражные помещения, частные автомобили, а также служебное авто спасателей.

"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

Ночью на Николаевщине силы ПВО уничтожили один БПЛА типа "Shahed 131/136". Враг поздно вечером 11 июля дважды ударил из артиллерии по Куцурубской громаде. Как отметил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, обошлось без пострадавших.

