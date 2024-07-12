Рашисты атаковали Берислав с беспилотника: ранена 94-летняя женщина

В Бериславе Херсонской области в результате атаки российского беспилотника ранения получила 94-летняя местная жительница.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что женщина находилась в помещении.

"Она получила осколочные ранения тела, контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также потеряла часть нижней конечности", - говорится в сообщении.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас медики борются за ее жизнь.

