Рашисты атаковали Берислав с беспилотника: ранена 94-летняя женщина
В Бериславе Херсонской области в результате атаки российского беспилотника ранения получила 94-летняя местная жительница.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что женщина находилась в помещении.
"Она получила осколочные ранения тела, контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также потеряла часть нижней конечности", - говорится в сообщении.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас медики борются за ее жизнь.
