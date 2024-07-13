Реформи в Україні необхідні, адже є важливою частиною шляху до членства в НАТО, - Рінкевичс
Проведення реформ в Україні необхідні для членства в НАТО та Євросоюзі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
"Насправді ці реформи стосуються як членства в НАТО, так і членства в ЄС, – їх потрібно проводити. Це зусилля щодо боротьби з корупцією, це урядова та судова реформи. І якщо всі ці умови, – реформи та успіхи на полі бою – будуть матеріалізовані, то я б сказав, що міст досить короткий, проте зараз неможливо назвати якусь дату чи визначити якісь часові рамки", - зазначив Рінкевичс.
1. Вогонь та вода.
2. Цівілізованість та росіяне.
3. ZEленський з його 5 - 6 менеджерами та реформи.
МОВА! АРМІЯ! ВІРА! - це не про оте, просто перестать стрелять!!!
Зеля, з Оманським рішалою, самі себе «перехитрили», …. десь пасєрєдінє! Зато, отих відосів з фотками, добрим матеріалом будуть для слідчих!!! А вони прийдуть невблаганно! Не усім же бути бакановим щоб переховуватися, за спинами жінок і дітей України, з 2022 року…
Тому і надія, лише на коротку люстрацію, не довше 3 метрів, міцної вірьовки… СБУ ДБР ГПУ НАЗК МВС НАЦПОЛІЦІЯ нехай впораються з рашистами та їх агентами-ЖДУНАМИ!! Їх відволікати, ніяк не можна, війна в Україні з московщини!
А потом уже членство в НАТО, но Зе упорно нахрапом пытается влезть в вагон без билета.
https://www.youtube.com/watch?v=gEu36Kd8Qzw
@avdey777ka
·
12 лип.
Сирський - родина у рашці
Подоляк - родина у рашці
Єрмак - родина у рашці...
Це лише найвідоміші.
Цікаво, у керівників Ізраїлю, коли йшла війна за існування, родини також жили у Тегерані, Дамаску?
Серйозно хтось вірить що можна вистояти коли керують ось ці? ну політруки вірять
мєнєджерів для себе вже провели
зеформи