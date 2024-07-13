Реформи в Україні необхідні, адже є важливою частиною шляху до членства в НАТО, - Рінкевичс

Проведення реформ в Україні необхідні для членства в НАТО та Євросоюзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Насправді ці реформи стосуються як членства в НАТО, так і членства в ЄС, – їх потрібно проводити. Це зусилля щодо боротьби з корупцією, це урядова та судова реформи. І якщо всі ці умови, – реформи та успіхи на полі бою – будуть матеріалізовані, то я б сказав, що міст досить короткий, проте зараз неможливо назвати якусь дату чи визначити якісь часові рамки", - зазначив Рінкевичс.

