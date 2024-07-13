УКР
Новини
721 15

Реформи в Україні необхідні, адже є важливою частиною шляху до членства в НАТО, - Рінкевичс

Рінкевічс

Проведення реформ в Україні необхідні для членства в НАТО та Євросоюзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Насправді ці реформи стосуються як членства в НАТО, так і членства в ЄС, – їх потрібно проводити. Це зусилля щодо боротьби з корупцією, це урядова та судова реформи. І якщо всі ці умови, – реформи та успіхи на полі бою – будуть матеріалізовані, то я б сказав, що міст досить короткий, проте зараз неможливо назвати якусь дату чи визначити якісь часові рамки", - зазначив Рінкевичс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру, - Рінкевичс

Автор: 

Україна (6181) членство в НАТО (1771) реформи (3232) членство в ЄС (1391) Рінкевичс Едгарс (185)
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
13.07.2024 09:53 Відповісти
ТРИ РЕЧІ ЯКИ НЕ СУМІСНИ У ПРИРОДІ. АНТОГОНІСТИ ВОНИ.
1. Вогонь та вода.
2. Цівілізованість та росіяне.
3. ZEленський з його 5 - 6 менеджерами та реформи.
показати весь коментар
13.07.2024 09:55 Відповісти
Величні гроші з Асфальту та злиття вагнерівців дзвоником з ОПУ, зеленському з Оманським інвестором, не допомогли якось, без реформ у них в головах, проповзти в НАТО!!
МОВА! АРМІЯ! ВІРА! - це не про оте, просто перестать стрелять!!!
Зеля, з Оманським рішалою, самі себе «перехитрили», …. десь пасєрєдінє! Зато, отих відосів з фотками, добрим матеріалом будуть для слідчих!!! А вони прийдуть невблаганно! Не усім же бути бакановим щоб переховуватися, за спинами жінок і дітей України, з 2022 року…
показати весь коментар
13.07.2024 10:05 Відповісти
Ви таки, праві!! Толку з того, що сидять(переховуються від покарання) оті шуфрич каламойша єфремов…. Малюська їм, і ВІП-камери змайстрячив, п'ятизіркові під час війни!
Тому і надія, лише на коротку люстрацію, не довше 3 метрів, міцної вірьовки… СБУ ДБР ГПУ НАЗК МВС НАЦПОЛІЦІЯ нехай впораються з рашистами та їх агентами-ЖДУНАМИ!! Їх відволікати, ніяк не можна, війна в Україні з московщини!
показати весь коментар
13.07.2024 10:52 Відповісти
Ну сколько раз еще повторить Кулебе и Зеленскому - КОРРУПЦИЯ.

А потом уже членство в НАТО, но Зе упорно нахрапом пытается влезть в вагон без билета.
показати весь коментар
13.07.2024 10:10 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 10:18 Відповісти
💣СНЕГИРЕВ: ​​В РФ не только брат Подоляка. ЗАВИСЛИ РОДИТЕЛЕЙ ТОП-ЧИНОВНИКА. Прямо в спецслужбе "ДНР"
https://www.youtube.com/watch?v=gEu36Kd8Qzw
показати весь коментар
13.07.2024 10:17 Відповісти
Усе про боротьбу з корупцією знають Джепарова зі Боголюбовим. Та їхня криша з ОП.
показати весь коментар
13.07.2024 10:29 Відповісти
1- реформа, посадите хоть одного мародера, например- резникова
показати весь коментар
13.07.2024 10:43 Відповісти
avdeyka
@avdey777ka
·
12 лип.
Сирський - родина у рашці
Подоляк - родина у рашці
Єрмак - родина у рашці...
Це лише найвідоміші.

Цікаво, у керівників Ізраїлю, коли йшла війна за існування, родини також жили у Тегерані, Дамаску?

Серйозно хтось вірить що можна вистояти коли керують ось ці? ну політруки вірять
показати весь коментар
13.07.2024 11:03 Відповісти
Мабуть здивуєшся - вони скрізь. #иди, звісно
показати весь коментар
13.07.2024 11:28 Відповісти
"Які реформи тобі ще потрібні?" (с). "Ми навіть не розуміємо, про що йдеться?" (с). Влади різні, запитання практично ідентичні. То може, щось таки в консерваторії слід змінити?
показати весь коментар
13.07.2024 11:27 Відповісти
п'ять "є-фєктівних"
мєнєджерів для себе вже провели
зеформи
показати весь коментар
13.07.2024 11:37 Відповісти
 
 