Якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру, - Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав умови за яких Росія шукатиме миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.
По-перше, це надання Україні усієї необхідної зброї. По-друге – зняття будь-яких обмежень на її використання. Третім кроком є накладення подальших санкцій на Росію та Білорусь з боку союзників України. Четвертим кроком є юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.
"І якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру", – зазначив він. Однак зараз "Росія не зацікавлена", й будь-які угоди не є можливими.
"Попри всі спроби Росії розірвати нашу єдність, ми єдині. Ми сприймаємо російську загрозу серйозно і сприймаємо її як довгострокову загрозу. І я думаю, так, це може виглядати як повільна мобілізація [країн НАТО], але вона є", - підсумував Рінкевичс.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами мають розробити план дій за підсумками Саміту миру і за українською формулою миру.
А горезвісне НАТО буде до останнього "не бачити ознак" ядерного удару.
Дають зброї рівно стільки що не програли і щоб орки поступово наступали.... як тільки одна із сторін має успіх... то підсилюють іншу сторону... орки несуть сильні втрати нам затримують озброєння.... наші військові починають втрачати позиції прискорюють поставки...