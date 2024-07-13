Якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру, - Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав умови за яких Росія шукатиме миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

По-перше, це надання Україні усієї необхідної зброї. По-друге – зняття будь-яких обмежень на її використання. Третім кроком є накладення подальших санкцій на Росію та Білорусь з боку союзників України. Четвертим кроком є юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.

"І якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру", – зазначив він. Однак зараз "Росія не зацікавлена", й будь-які угоди не є можливими.

"Попри всі спроби Росії розірвати нашу єдність, ми єдині. Ми сприймаємо російську загрозу серйозно і сприймаємо її як довгострокову загрозу. І я думаю, так, це може виглядати як повільна мобілізація [країн НАТО], але вона є", - підсумував Рінкевичс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами мають розробити план дій за підсумками Саміту миру і за українською формулою миру.