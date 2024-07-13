УКР
Якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру, - Рінкевичс

рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав умови за яких Росія шукатиме миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

По-перше, це надання Україні усієї необхідної зброї. По-друге – зняття будь-яких обмежень на її використання. Третім кроком є накладення подальших санкцій на Росію та Білорусь з боку союзників України. Четвертим кроком є юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.

"І якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру", – зазначив він. Однак зараз "Росія не зацікавлена", й будь-які угоди не є можливими.

У Формулі миру є три пункти, які підтримують майже всі країни: ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, - Зеленський

"Попри всі спроби Росії розірвати нашу єдність, ми єдині. Ми сприймаємо російську загрозу серйозно і сприймаємо її як довгострокову загрозу. І я думаю, так, це може виглядати як повільна мобілізація [країн НАТО], але вона є", - підсумував Рінкевичс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами мають розробити план дій за підсумками Саміту миру і за українською формулою миру.

Автор: 

росія (67900) Рінкевичс Едгарс (185) Формула миру (96)
+6
Якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру ... або почне кидатися ядерними бомбами.
А горезвісне НАТО буде до останнього "не бачити ознак" ядерного удару.
13.07.2024 08:40 Відповісти
+5
дурний думкою багатіє, що рашистський кровопивця, буде задовільнятися "бояришнею" і одеколоном "рускій лєс" а не людською кров'ю
13.07.2024 08:20 Відповісти
+4
13.07.2024 08:28 Відповісти
дурний думкою багатіє, що рашистський кровопивця, буде задовільнятися "бояришнею" і одеколоном "рускій лєс" а не людською кров'ю
13.07.2024 08:20 Відповісти
Начебто продвинуті, а досі до них не дійшло, що ніякий мир з мокшами неможливий..
показати весь коментар
13.07.2024 08:57 Відповісти
13.07.2024 08:28 Відповісти
По яйцях не бити!
13.07.2024 09:08 Відповісти
Гарна ілюстрація. Тільки її не можна показувати на Заході. Там з електорату і так тільки 10 % вірять в перемогу України. А після того як побачать її, почнуть виходити на протести проти безглуздої допомоги заради якогось бормотання про цінності. Їм же уряди прямо не скажуть, що допомога робиться для послаблення орків і заодно і України, якщо та не встоїть і об'єднається з орками.
13.07.2024 13:33 Відповісти
Не такий страшний чорт, як його малюють
13.07.2024 09:45 Відповісти
При всій повазі до Литви: а в дупу до ***** не хочете заглянути і побачити там прагнення до миру, як це хотів зробити один юдомалорос?
13.07.2024 08:46 Відповісти
Хто ми бл...? Ви жируєте та кіно дивитесь поки українці дохнуть
13.07.2024 08:59 Відповісти
"Немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до самого членства в НАТО Джерело:
13.07.2024 09:13 Відповісти
Щоб ми мали успіх надайте всю наобхідну ЗСУ зброю (не піпетковими дозами), і без ваших дурацьких обмежень куди стріляти!
13.07.2024 09:03 Відповісти
Не нададуть тому що буде ескалація.... от я не розумію чесно такої війни як зараз відбувається .... виглядає на якесь більше постановочне реаліті шоу від заходу з орками...

Дають зброї рівно стільки що не програли і щоб орки поступово наступали.... як тільки одна із сторін має успіх... то підсилюють іншу сторону... орки несуть сильні втрати нам затримують озброєння.... наші військові починають втрачати позиції прискорюють поставки...
13.07.2024 09:23 Відповісти
Хто "ви" і який "успіх"? Якщо ви думаєте, що будете десятиліттями відсиджуватися за спиною українців, які, як спартанці, будуть гинути усі до одного, аби до вас не допустити росію, мушу розчарувати. Українці закінчуються.
13.07.2024 09:11 Відповісти
Знову за рибу гроші ...рашка повинна зникнути з мапи світу, а утворення що залишаться усе життя повинні сплачувати Україні репарації ...блд, який мир з фашистами ...Європа, вас нічому не вчить історія ...
13.07.2024 09:21 Відповісти
І звісно для злочинців шибениця як у Нюрберзі, хоча для мене усі кацапи злочинці, і мені для цього не потрібен вирок суду ...
13.07.2024 09:23 Відповісти
Коли вже Захід позбавится ілюзій відносно клоаки та чумного бараку разом з назваю "Парашна *********"? Я розумію шо зараз Захід та США переслідують власні цілі, но рожеві окуляри треба зняти, як і перестати кататись на рожевих поні.
13.07.2024 09:30 Відповісти
У нього всі ознаки хвороби на ім'я зелене марення.
13.07.2024 09:35 Відповісти
Коли я чую щось про "зєля сказав" в мене в голові виникає ЄДИНА думка - вибори.
13.07.2024 09:39 Відповісти
13.07.2024 09:56 Відповісти
Самому не смішно((?
13.07.2024 10:11 Відповісти
Байден, журналистика тоже не твоё! Ринкевич президент ЛАТВИИ, а не Литвы!!!
13.07.2024 13:35 Відповісти
 
 