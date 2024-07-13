На Одещині розвідувальний дрон, працюватиме ППО, - Повітряні сили
На Одещині зафіксовано розвідувальний безпілотник, у регіоні можуть працювати сили ППО. На Півдні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Одеська область - можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.
