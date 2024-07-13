УКР
На Одещині розвідувальний дрон, працюватиме ППО, - Повітряні сили

ППО на Одещині

На Одещині зафіксовано розвідувальний безпілотник, у регіоні можуть працювати сили ППО. На Півдні оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Одеська область - можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА", - йдеться у повідомленні.

