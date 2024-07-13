Росіяни завезли нових суддів на окуповані території України з РФ, - Центр нацспротиву
Російська Федерація продовжує розбудовувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро - з Росії. У двох випадках йдеться про зрадників. Усі вони пройшли "атестацію" й погоджені Кремлем.
У ЦНС повідомляють, що географія походження так званих суддів різноманітна: Калмикія, Чечня тощо. Усі вони покликані сюди для проведення репресій щодо місцевого населення й легалізації фіктивних правочинів.
Топ коментарі
+5 Андрей Моисеенко #582126
показати весь коментар13.07.2024 13:12 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар13.07.2024 13:11 Відповісти Посилання
+3 Amber
показати весь коментар13.07.2024 13:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скоро підуть до пекла 😡
Замість цього дав окупувати нові українські території, виселив мільйони біженців за кордон, а їх землі заселяють окупанти.
Тепер стали російські продажні судді. Це нічого не міняє.