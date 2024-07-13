УКР
Росіяни завезли нових суддів на окуповані території України з РФ, - Центр нацспротиву

Окупанти завозять суддів з РФ

Російська Федерація продовжує розбудовувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро - з Росії. У двох випадках йдеться про зрадників. Усі вони пройшли "атестацію" й погоджені Кремлем.

У ЦНС повідомляють, що географія походження так званих суддів різноманітна: Калмикія, Чечня тощо. Усі вони покликані сюди для проведення репресій щодо місцевого населення й легалізації фіктивних правочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - Центр нацспротиву

+5
Я не здивуюсь,якщо ті двоє запроданців ще й досі отримують українську зарплатню.
13.07.2024 13:12 Відповісти
+3
Судді підібрані з "нової еліти Росії"? Наколки з рук хоч повиводили?
13.07.2024 13:11 Відповісти
+3
Падаль кацапське прибула до Укрїни ,
скоро підуть до пекла 😡
13.07.2024 13:11 Відповісти
Судді підібрані з "нової еліти Росії"? Наколки з рук хоч повиводили?
13.07.2024 13:11 Відповісти
Навпаки, добили ще по зірці "на паґони".
13.07.2024 13:45 Відповісти
Падаль кацапське прибула до Укрїни ,
скоро підуть до пекла 😡
13.07.2024 13:11 Відповісти
Я не здивуюсь,якщо ті двоє запроданців ще й досі отримують українську зарплатню.
13.07.2024 13:12 Відповісти
А я не здивуюсь що їм зелені і пенсію будуть сплачувати ...
13.07.2024 13:28 Відповісти
Зеленський обіцяв повернути всіх заробітчан в Україну.
Замість цього дав окупувати нові українські території, виселив мільйони біженців за кордон, а їх землі заселяють окупанти.
13.07.2024 13:35 Відповісти
Де ж той "український моссад"? Ми постійно читаємо про репресії щодо українців на тимчасово окупованій території, але чомусь майже зовсім відсутня інформація стосовно знищення колаборантів та кацапів які насаджують репресивний режим. Складається враження що земля під ногами окупантів "не горить". Думаю що ми маємо таким станом завдячувати зєлєнскому, єрмаку, буданову і малюку. Оце і є той "********* квартет" недороблених "державників"...
13.07.2024 13:35 Відповісти
13.07.2024 13:49 Відповісти
Були українські продажні судді.
Тепер стали російські продажні судді. Це нічого не міняє.
13.07.2024 14:13 Відповісти
А на неокуповані і завозити нікого непотрібно і так працюють на користь рашистів! Яскравий приклад - прокурори і судді у справі Червінського чи недавнє рішення Верховного Суду у справі недоброчесних суддів.
13.07.2024 15:14 Відповісти
 
 