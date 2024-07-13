Росіяни завезли нових суддів на окуповані території України з РФ, - Центр нацспротиву

Російська Федерація продовжує розбудовувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро - з Росії. У двох випадках йдеться про зрадників. Усі вони пройшли "атестацію" й погоджені Кремлем.

У ЦНС повідомляють, що географія походження так званих суддів різноманітна: Калмикія, Чечня тощо. Усі вони покликані сюди для проведення репресій щодо місцевого населення й легалізації фіктивних правочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - Центр нацспротиву