Вибух у Дніпрі: ППО збила розвідувальний дрон росіян
Вдень 13 липня, під час повітряної тривоги, у Дніпрі пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Незадовго до вибуху о 12:02 Повітряні Сили попереджали про розвідувальний дрон в напрямку Дніпра та можливу роботу ППО.
Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про успішну роботу ППО.
"У небі над областю збили розвідувальний БпЛА. Чудова робота наших оборонців з ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.
докерувались, ****!
чи, розвідувальний дрон, розміром з муху? оту зелену, зі сральника?
вивчаєш? аналізуєш?