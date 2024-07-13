Вибух у Дніпрі: ППО збила розвідувальний дрон росіян

Вдень 13 липня, під час повітряної тривоги, у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Незадовго до вибуху о 12:02 Повітряні Сили попереджали про розвідувальний дрон в напрямку Дніпра та можливу роботу ППО.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про успішну роботу ППО.

"У небі над областю збили розвідувальний БпЛА. Чудова робота наших оборонців з ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.

