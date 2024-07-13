УКР
Вибух у Дніпрі: ППО збила розвідувальний дрон росіян

орлан

Вдень 13 липня, під час повітряної тривоги, у Дніпрі пролунав вибух. 

Незадовго до вибуху о 12:02 Повітряні Сили попереджали про розвідувальний дрон в напрямку Дніпра та можливу роботу ППО.

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про успішну роботу ППО.

"У небі над областю збили розвідувальний БпЛА. Чудова робота наших оборонців з ПвК "Схід", - йдеться в повідомленні.

ворожий розвідувальний дрон в дніпрі?
докерувались, ****!
13.07.2024 13:36 Відповісти
Днєпрапєтровск ржот!
13.07.2024 13:43 Відповісти
А що тут дивного? Ті оркосвині постійно модернізують свої корчі. І пролетіти за 100 км зі стабільним зворотнім зв'язком не така вже й проблема; до Миргороду долітають, а це ще далі. Друге діло, запримітити та своєчасно знешкодити ту покидь, ото вже проблема, поки що проблема.
13.07.2024 13:48 Відповісти
що вас дивує? у нього дальність до 600 км, вони і над Києвом можуть літати, і над Уманню, Одесою, Полтавою...
13.07.2024 13:55 Відповісти
тобто, ппо виключно, над ужгородом?
чи, розвідувальний дрон, розміром з муху? оту зелену, зі сральника?
13.07.2024 14:01 Відповісти
у "Орлана" дуже мала радіолокаційна ефективна площина розсіювання, тому помітити його звичайними оглядовими РЛС майже неможливо. Для ефективного виявлення розвідників типу "орлан-19", "олан-30" та "зала" на всій протяжності фронту та кордонів треба створювати систему суцільного низьковисотного радіолокаційного поля. Проблема засобів знищення теж існує: засобів ППО у глибині нема, авіація загального призначення застосовується слабо, епізодично і в обмежених районах, хоча по собівартості, як на мене, це найкращий метод.
13.07.2024 14:21 Відповісти
звідки такі данні про українські ппо?
вивчаєш? аналізуєш?
13.07.2024 14:26 Відповісти
так, вивчаю, аналізую..
13.07.2024 15:10 Відповісти
Молодці!!!
13.07.2024 13:51 Відповісти
Дякуєм!
13.07.2024 14:07 Відповісти
 
 