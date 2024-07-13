На фронті загинув ультрас футбольного клубу "Кривбас" Тарас Овечко з позивним Тапік

13 липня у Кривому Розі попрощалися із загиблим ультрас "Кривбасу" Тарасом Овечком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі клубу "Кривбас".

"У боях з російськими окупантами віддав життя один з ультрас "Кривбасу", представник руху KSG, Тарас Тапік Овечко.

Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. 22-річний боєць отримав травми, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання на Харківщині", - йдеться в повідомленні клубу.

Як повідомляє видання "24.футбол", здавши усі нормативи, Тарас полетів на навчання до Великобританії, де отримав спеціальність "зв’язківець". Але по прильоту в Україну став штурмовиком, опинившись одразу на Донецькому напрямку. Попри свій молодий вік, він вже вів штурмову групу. Також, працюючи на евакуації, не раз рятував життя своїм побратимам.

Після усіх зазнаних поранень Овечка перевели у дронарі. Служив у 92- окремій штурмовій бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка.

Загинув 7 липня на Харківському напрямку, зазнавши поранення, несумісного з життям. За місяць йому мало виповнитися 23 роки. Він був єдиною дитиною в сім’ї.

