На фронті загинув ультрас футбольного клубу "Кривбас" Тарас Овечко з позивним Тапік

13 липня у Кривому Розі попрощалися із загиблим ультрас "Кривбасу" Тарасом Овечком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі клубу "Кривбас".

"У боях з російськими окупантами віддав життя один з ультрас "Кривбасу", представник руху KSG, Тарас Тапік Овечко.

Наш земляк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. 22-річний боєць отримав травми, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання на Харківщині", - йдеться в повідомленні клубу.

Як повідомляє видання "24.футбол", здавши усі нормативи, Тарас полетів на навчання до Великобританії, де отримав спеціальність "зв’язківець". Але по прильоту в Україну став штурмовиком, опинившись одразу на Донецькому напрямку. Попри свій молодий вік, він вже вів штурмову групу. Також, працюючи на евакуації, не раз рятував життя своїм побратимам.

Після усіх зазнаних поранень Овечка перевели у дронарі. Служив у 92- окремій штурмовій бригаді ім. кошового отамана Івана Сірка.

Загинув 7 липня на Харківському напрямку, зазнавши поранення, несумісного з життям. За місяць йому мало виповнитися 23 роки. Він був єдиною дитиною в сім’ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за України загинув архівіст з Києва Станіслав Красний. ФОТО

С.У.М.
показати весь коментар
13.07.2024 14:16 Відповісти
герої не вмирають!
показати весь коментар
13.07.2024 14:20 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
13.07.2024 14:20 Відповісти
Біль та горе за нашими мужніми Воїнами ,
вічна памʼять Герою 😪😪😪
показати весь коментар
13.07.2024 14:55 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава!
показати весь коментар
13.07.2024 14:56 Відповісти
rip воїне
показати весь коментар
13.07.2024 15:05 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям.
показати весь коментар
13.07.2024 15:05 Відповісти
Герою Слава!!!🙏
показати весь коментар
13.07.2024 15:44 Відповісти
Дякуюємо тобі, КОЗАЧЕ! Власним життям захистив Україну!!!
А міг би, як зеленський з приблудами95, в ухилянти податися!!
показати весь коментар
13.07.2024 16:18 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
13.07.2024 21:11 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
14.07.2024 03:39 Відповісти
 
 