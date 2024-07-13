У боях за України загинув архівіст з Києва Станіслав Красний. ФОТО

Під Торецьком Донецької області під час виконання бойового завдання 5 липня загинув військовий із Києва Станіслав Красний.

"Станіслав був дбайливою, турботливою, відповідальною людиною, допомагав колегам і людям, доглядав бабусю. Мав добре, щире, любляче серце", - йдеться у повідомленні.

Захисник України народився 15 липня 1986 року у Києві. В 1993 році пішов до школи № 229 міста Києва. В 2003 році закінчив школу № 169 та вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, який закінчив 2008 році, отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність".

Трудову діяльність розпочав в Державному архіві міста Києва 1 липня 2008 року на посаді архівіста відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.

На початку жовтня 2023 року був мобілізований на військову службу до лав Збройних Сил України.





Взимку 2024 року був поранений, але після відновлення повернувся до своєї військової частини захищати Батьківщину.

15 липня йому мало виповнитися 38 років.

