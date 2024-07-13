УКР
У боях за України загинув архівіст з Києва Станіслав Красний. ФОТО

Під Торецьком Донецької області під час виконання бойового завдання 5 липня загинув військовий із Києва Станіслав Красний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Державного архіву України.

"Станіслав був дбайливою, турботливою, відповідальною людиною, допомагав колегам і людям, доглядав бабусю. Мав добре, щире, любляче серце", - йдеться у повідомленні.

Захисник України народився 15 липня 1986 року у Києві. В 1993 році пішов до школи № 229 міста Києва. В 2003 році закінчив школу № 169 та вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, який закінчив 2008 році, отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність".

Трудову діяльність розпочав в Державному архіві міста Києва 1 липня 2008 року на посаді архівіста відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.

На початку жовтня 2023 року був мобілізований на військову службу до лав Збройних Сил України. 


Взимку 2024 року був поранений, але після відновлення повернувся до своєї військової частини захищати Батьківщину.

15 липня йому мало виповнитися 38 років.

Вічна пам'ять
13.07.2024 12:11 Відповісти
Янсур анабой!
Спочивай воїне((
Прокляття усій підєрації та її поголів"ю
13.07.2024 12:30 Відповісти
Царство небесне Герою, Воїну!
13.07.2024 12:56 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Станіслава😪😪😪
13.07.2024 13:06 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....
13.07.2024 14:37 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
13.07.2024 22:13 Відповісти
 
 