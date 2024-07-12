Капітан поліції Дмитро Петренко загинув на Донетчині внаслідок атаки російського дрона на службове авто. ФОТО
На Донеччині у результаті атаки ворожого дрона по службовому автомобілю загинув поліцейський Дмитро Петренко.
Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території.
У загиблого офіцера залишились дружина, донька та син, батьки.
А ще такий нюанс, що на службовому патрульному авто коп повенен бути як мінімум з напарником...
відмивай краще вкрадений в Україні унітаз, ніж патякати
Я могу подсказать у кого можно бабки взять. Офицер который помогает водителям пьяницам избегать ответственности.
Але шо то авто середь грунтовок робило? Так близько до "0", що дроном атаковане?? Може їм Пріуси повернути? Не будуть як на джіпах нарізати
Щось подібне, роблять і оті приблуди95 з ОПУ!!
Вони ж, не Захищати Україну, посаджені в Урядовому кварталі з 2019 року, а розкрадати її!!
Шмигаль, із нардепами-служками з ВРУ, глибоко схвильовані, мабуть!!
Думають, як ЗАХИЩАТИ Українців, від отих дронів!??
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!