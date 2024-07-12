УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 548 28

Капітан поліції Дмитро Петренко загинув на Донетчині внаслідок атаки російського дрона на службове авто. ФОТО

На Донеччині у результаті атаки ворожого дрона по службовому автомобілю загинув поліцейський Дмитро Петренко.

Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Російський дрон атакував авто поліції на Донеччині

Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території.

Капітан поліції Петренко загинув на Донеччині

У загиблого офіцера залишились дружина, донька та син, батьки.

Поліцейське авто після атаки російського дрона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через удар ворожого дрона на Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув правоохоронець Олександр Чехун. ФОТО


Поліцейське авто після атаки російського дрона

Автор: 

Нацполіція (15506) Донецька область (9652) втрати (4576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Cлава героям. Смерть рашистам!
показати весь коментар
12.07.2024 22:34 Відповісти
+9
Вічна пам'ять, Царство Небесне. Щирі співчуття рідним.
показати весь коментар
12.07.2024 23:10 Відповісти
+6
ездить на авто в такой раскраске возле боевых действий
показати весь коментар
12.07.2024 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ездить на авто в такой раскраске возле боевых действий
показати весь коментар
12.07.2024 22:25 Відповісти
Так бронь же.
показати весь коментар
12.07.2024 22:47 Відповісти
і смішно, і навіть не смішно...
показати весь коментар
12.07.2024 23:14 Відповісти
Тобто бронь до сраки, копи ризикують життям біля нулю навіть із бронею.
показати весь коментар
13.07.2024 04:10 Відповісти
а шо він там робив один?
показати весь коментар
13.07.2024 06:12 Відповісти
Видаш копам біля фронту своє авто без розфарбування? Чи будещ киздіти про "мусаров негідних",
показати весь коментар
13.07.2024 04:09 Відповісти
а був би мангал зверху то шанс вижити збільшився
показати весь коментар
13.07.2024 10:15 Відповісти
сорі, але схоже, що автомобіль "перевернувся".. де там наслідки дрона...
показати весь коментар
12.07.2024 22:25 Відповісти
Можна бачити якусь сажу на даху...
показати весь коментар
12.07.2024 22:35 Відповісти
FPV-шки таке творять з БТР, що з цього авто сліду не повинно було залишитись..
А ще такий нюанс, що на службовому патрульному авто коп повенен бути як мінімум з напарником...
показати весь коментар
12.07.2024 23:13 Відповісти
на фронті, на Донеччині всяке буває, киця. Не завжди напарник є поруч.
показати весь коментар
13.07.2024 04:16 Відповісти
по першій лінії фронту поліцейські не катаються
показати весь коментар
13.07.2024 15:57 Відповісти
мачко
показати весь коментар
13.07.2024 21:10 Відповісти
Cлава героям. Смерть рашистам!
показати весь коментар
12.07.2024 22:34 Відповісти
Не повторяйте 014 год, опять начинается расслабон а кидары уже всего в 20км от Покровска.
показати весь коментар
12.07.2024 22:39 Відповісти
пнх, москалота *****, на Донеччині фронт з вами
показати весь коментар
13.07.2024 04:11 Відповісти
ванька, кондиціонери стоять і в бойових машинах ЗСУ

відмивай краще вкрадений в Україні унітаз, ніж патякати
показати весь коментар
13.07.2024 07:14 Відповісти
Менты не могут обеспечить дрон -детекторами и РЭБами своих сотрудников?

Я могу подсказать у кого можно бабки взять. Офицер который помогает водителям пьяницам избегать ответственности.
показати весь коментар
12.07.2024 23:01 Відповісти
Загиблому Пам'ять!
Але шо то авто середь грунтовок робило? Так близько до "0", що дроном атаковане?? Може їм Пріуси повернути? Не будуть як на джіпах нарізати
показати весь коментар
12.07.2024 23:08 Відповісти
Вічна пам'ять, Царство Небесне. Щирі співчуття рідним.
показати весь коментар
12.07.2024 23:10 Відповісти
Судячи з фото, я думаю авто іхало по дорощі, а після влучання доона зʼіхало в кювєт
показати весь коментар
12.07.2024 23:13 Відповісти
Он, як московські наймити, одразу лайном накинули на вентилятор!
Щось подібне, роблять і оті приблуди95 з ОПУ!!

Вони ж, не Захищати Україну, посаджені в Урядовому кварталі з 2019 року, а розкрадати її!!
Шмигаль, із нардепами-служками з ВРУ, глибоко схвильовані, мабуть!!
Думають, як ЗАХИЩАТИ Українців, від отих дронів!??
показати весь коментар
12.07.2024 23:19 Відповісти
от мене більше "дивна" смерть Монастирського цікавить...
показати весь коментар
12.07.2024 23:21 Відповісти
боже какой молоденький. а сколько таких у нас на щете каждый день фитнесы,бассейныво працюют и не одного тцка,сволочи вам вернётся
показати весь коментар
13.07.2024 00:00 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
13.07.2024 00:42 Відповісти
 
 