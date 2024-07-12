Капітан поліції Дмитро Петренко загинув на Донетчині внаслідок атаки російського дрона на службове авто. ФОТО

На Донеччині у результаті атаки ворожого дрона по службовому автомобілю загинув поліцейський Дмитро Петренко.

Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території.

У загиблого офіцера залишились дружина, донька та син, батьки.

