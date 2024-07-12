Капитан полиции Дмитрий Петренко погиб на Донетчине вследствие атаки российского дрона на служебный автомобиль. ФОТО
На Донетчине вследствие атаки вражеского дрона по служебному автомобилю погиб полицейский Дмитрий Петренко.
Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие попадания российского дрона в служебный автомобиль получил несовместимые с жизнью травмы полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Покровского районного управления 38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко, который как раз работал на своей территории.
У погибшего офицера остались жена, дочь и сын, родители.
Alex Zverev
Валентина Горшкова
Псамметих II
А ще такий нюанс, що на службовому патрульному авто коп повенен бути як мінімум з напарником...
відмивай краще вкрадений в Україні унітаз, ніж патякати
Я могу подсказать у кого можно бабки взять. Офицер который помогает водителям пьяницам избегать ответственности.
Але шо то авто середь грунтовок робило? Так близько до "0", що дроном атаковане?? Може їм Пріуси повернути? Не будуть як на джіпах нарізати
Щось подібне, роблять і оті приблуди95 з ОПУ!!
Вони ж, не Захищати Україну, посаджені в Урядовому кварталі з 2019 року, а розкрадати її!!
Шмигаль, із нардепами-служками з ВРУ, глибоко схвильовані, мабуть!!
Думають, як ЗАХИЩАТИ Українців, від отих дронів!??
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!