6 547 28

Капитан полиции Дмитрий Петренко погиб на Донетчине вследствие атаки российского дрона на служебный автомобиль. ФОТО

На Донетчине вследствие атаки вражеского дрона по служебному автомобилю погиб полицейский Дмитрий Петренко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Російський дрон атакував авто поліції на Донеччині

Вследствие попадания российского дрона в служебный автомобиль получил несовместимые с жизнью травмы полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Покровского районного управления 38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко, который как раз работал на своей территории.

Капітан поліції Петренко загинув на Донеччині

У погибшего офицера остались жена, дочь и сын, родители.

Поліцейське авто після атаки російського дрона

Поліцейське авто після атаки російського дрона

Нацполиция (16770) Донецкая область (10819) потери (4559)
+11
Cлава героям. Смерть рашистам!
12.07.2024 22:34 Ответить
12.07.2024 22:34 Ответить
+9
Вічна пам'ять, Царство Небесне. Щирі співчуття рідним.
12.07.2024 23:10 Ответить
12.07.2024 23:10 Ответить
+6
ездить на авто в такой раскраске возле боевых действий
12.07.2024 22:25 Ответить
12.07.2024 22:25 Ответить
ездить на авто в такой раскраске возле боевых действий
12.07.2024 22:25 Ответить
12.07.2024 22:25 Ответить
Так бронь же.
12.07.2024 22:47 Ответить
12.07.2024 22:47 Ответить
і смішно, і навіть не смішно...
12.07.2024 23:14 Ответить
12.07.2024 23:14 Ответить
Тобто бронь до сраки, копи ризикують життям біля нулю навіть із бронею.
13.07.2024 04:10 Ответить
13.07.2024 04:10 Ответить
а шо він там робив один?
показать весь комментарий
13.07.2024 06:12 Ответить
Видаш копам біля фронту своє авто без розфарбування? Чи будещ киздіти про "мусаров негідних",
13.07.2024 04:09 Ответить
13.07.2024 04:09 Ответить
а був би мангал зверху то шанс вижити збільшився
13.07.2024 10:15 Ответить
13.07.2024 10:15 Ответить
сорі, але схоже, що автомобіль "перевернувся".. де там наслідки дрона...
12.07.2024 22:25 Ответить
12.07.2024 22:25 Ответить
Можна бачити якусь сажу на даху...
12.07.2024 22:35 Ответить
12.07.2024 22:35 Ответить
FPV-шки таке творять з БТР, що з цього авто сліду не повинно було залишитись..
А ще такий нюанс, що на службовому патрульному авто коп повенен бути як мінімум з напарником...
12.07.2024 23:13 Ответить
12.07.2024 23:13 Ответить
на фронті, на Донеччині всяке буває, киця. Не завжди напарник є поруч.
13.07.2024 04:16 Ответить
13.07.2024 04:16 Ответить
по першій лінії фронту поліцейські не катаються
13.07.2024 15:57 Ответить
13.07.2024 15:57 Ответить
мачко
13.07.2024 21:10 Ответить
13.07.2024 21:10 Ответить
Cлава героям. Смерть рашистам!
12.07.2024 22:34 Ответить
12.07.2024 22:34 Ответить
Не повторяйте 014 год, опять начинается расслабон а кидары уже всего в 20км от Покровска.
12.07.2024 22:39 Ответить
12.07.2024 22:39 Ответить
пнх, москалота *****, на Донеччині фронт з вами
13.07.2024 04:11 Ответить
13.07.2024 04:11 Ответить
ванька, кондиціонери стоять і в бойових машинах ЗСУ

відмивай краще вкрадений в Україні унітаз, ніж патякати
13.07.2024 07:14 Ответить
13.07.2024 07:14 Ответить
Менты не могут обеспечить дрон -детекторами и РЭБами своих сотрудников?

Я могу подсказать у кого можно бабки взять. Офицер который помогает водителям пьяницам избегать ответственности.
12.07.2024 23:01 Ответить
12.07.2024 23:01 Ответить
Загиблому Пам'ять!
Але шо то авто середь грунтовок робило? Так близько до "0", що дроном атаковане?? Може їм Пріуси повернути? Не будуть як на джіпах нарізати
12.07.2024 23:08 Ответить
12.07.2024 23:08 Ответить
Вічна пам'ять, Царство Небесне. Щирі співчуття рідним.
12.07.2024 23:10 Ответить
12.07.2024 23:10 Ответить
Судячи з фото, я думаю авто іхало по дорощі, а після влучання доона зʼіхало в кювєт
12.07.2024 23:13 Ответить
12.07.2024 23:13 Ответить
Он, як московські наймити, одразу лайном накинули на вентилятор!
Щось подібне, роблять і оті приблуди95 з ОПУ!!

Вони ж, не Захищати Україну, посаджені в Урядовому кварталі з 2019 року, а розкрадати її!!
Шмигаль, із нардепами-служками з ВРУ, глибоко схвильовані, мабуть!!
Думають, як ЗАХИЩАТИ Українців, від отих дронів!??
12.07.2024 23:19 Ответить
12.07.2024 23:19 Ответить
от мене більше "дивна" смерть Монастирського цікавить...
12.07.2024 23:21 Ответить
12.07.2024 23:21 Ответить
боже какой молоденький. а сколько таких у нас на щете каждый день фитнесы,бассейныво працюют и не одного тцка,сволочи вам вернётся
13.07.2024 00:00 Ответить
13.07.2024 00:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
13.07.2024 00:42 Ответить
13.07.2024 00:42 Ответить
 
 