Капитан полиции Дмитрий Петренко погиб на Донетчине вследствие атаки российского дрона на служебный автомобиль. ФОТО

На Донетчине вследствие атаки вражеского дрона по служебному автомобилю погиб полицейский Дмитрий Петренко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие попадания российского дрона в служебный автомобиль получил несовместимые с жизнью травмы полицейский офицер громады сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Покровского районного управления 38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко, который как раз работал на своей территории.

У погибшего офицера остались жена, дочь и сын, родители.

