На фронте погиб помощник режиссера одесского театра Виталий Маркитан. ФОТО

В боях за Украину погиб помощник режиссера Одесского академического украинского театра имени В. Василько Виталий Маркитан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на Facebook-странице театра

Виталий Маркитан защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

"Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько осознавать, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту", - говорится в сообщении театра.

До Украинского театра в Одессе Виталий Маркитан работал в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии.

