На фронте погиб помощник режиссера одесского театра Виталий Маркитан. ФОТО
В боях за Украину погиб помощник режиссера Одесского академического украинского театра имени В. Василько Виталий Маркитан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на Facebook-странице театра
Виталий Маркитан защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.
"Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько осознавать, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту", - говорится в сообщении театра.
До Украинского театра в Одессе Виталий Маркитан работал в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гинуть кращі. Квіт нації гине.
А гівно таки тоне. У Тисі.
Позор 95 кварталу
.....а квартальні режисери і пердюсери шефіри та жидков теж на фронті, чи виконують якесь завдання за кордоном за дорученням спецслужб, як аферистович ???