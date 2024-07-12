РУС
На фронте погиб помощник режиссера одесского театра Виталий Маркитан. ФОТО

В боях за Украину погиб помощник режиссера Одесского академического украинского театра имени В. Василько Виталий Маркитан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке на Facebook-странице театра

Виталий Маркитан защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

"Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько осознавать, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту", - говорится в сообщении театра.

До Украинского театра в Одессе Виталий Маркитан работал в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии.

Віталій Маркитан

ЧЕСТЬ ТА ВІЧНА ПЯМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!

Гинуть кращі. Квіт нації гине.
А гівно таки тоне. У Тисі.
12.07.2024 13:23 Ответить
гинуть актори рижесери співаки а де батальон 95квартал ?
12.07.2024 13:27 Ответить
тримають гумаристичний фронт
12.07.2024 13:32 Ответить
Як ви кажите - тримають у рот?
12.07.2024 13:40 Ответить
Царство Небесне.
12.07.2024 13:36 Ответить
Слава Герою!!
Позор 95 кварталу
12.07.2024 13:51 Ответить
К сожалению гибнет цвет не состоявшейся нации! Старая наша беда. Пример недавний, идеально похож, события 1917--1920гг. Идеально сходится. Уже и забыли за ,,Мифа,,---апостол был, не заметили, не знают многие и по сей день. Есть фильм про него. Не транслируют. Вчера прошло что 6 июля погиб оперный певец известный! Спортсмены, бизнесмены, от науки люди, много уже женщин военных полягло! Вот такое возможно у кацапов? Нет конечно. Чья очередь завтра? А через месяц?!
12.07.2024 13:58 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним.
.....а квартальні режисери і пердюсери шефіри та жидков теж на фронті, чи виконують якесь завдання за кордоном за дорученням спецслужб, як аферистович ???
12.07.2024 23:31 Ответить
 
 