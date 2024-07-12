УКР
На фронті загинув помічник режисера одеського театру Віталій Маркитан. ФОТО

У боях за Україну загинув помічник режисера Одеського академічного українського театру імені В. Василька Віталій Маркитан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці театру

Віталій Маркитан боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Віталій в нашому театрі працював з 2021 року. І за цей час став для васильківців близькою людиною. Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист", — йдеться у повідомленні театру.

До Українського театру в Одесі Віталій Маркитан працював у Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув оперний співак, музикант та актор Ігор Воронка. ФОТОрепортаж

Віталій Маркитан

театр (160) втрати (4575) ЗСУ (7929)
ЧЕСТЬ ТА ВІЧНА ПЯМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!

Гинуть кращі. Квіт нації гине.
А гівно таки тоне. У Тисі.
12.07.2024 13:23 Відповісти
гинуть актори рижесери співаки а де батальон 95квартал ?
12.07.2024 13:27 Відповісти
тримають гумаристичний фронт
12.07.2024 13:32 Відповісти
Як ви кажите - тримають у рот?
12.07.2024 13:40 Відповісти
Царство Небесне.
12.07.2024 13:36 Відповісти
Слава Герою!!
Позор 95 кварталу
12.07.2024 13:51 Відповісти
К сожалению гибнет цвет не состоявшейся нации! Старая наша беда. Пример недавний, идеально похож, события 1917--1920гг. Идеально сходится. Уже и забыли за ,,Мифа,,---апостол был, не заметили, не знают многие и по сей день. Есть фильм про него. Не транслируют. Вчера прошло что 6 июля погиб оперный певец известный! Спортсмены, бизнесмены, от науки люди, много уже женщин военных полягло! Вот такое возможно у кацапов? Нет конечно. Чья очередь завтра? А через месяц?!
12.07.2024 13:58 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним.
.....а квартальні режисери і пердюсери шефіри та жидков теж на фронті, чи виконують якесь завдання за кордоном за дорученням спецслужб, як аферистович ???
12.07.2024 23:31 Відповісти
 
 