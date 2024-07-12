На фронті загинув помічник режисера одеського театру Віталій Маркитан. ФОТО
У боях за Україну загинув помічник режисера Одеського академічного українського театру імені В. Василька Віталій Маркитан.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці театру
Віталій Маркитан боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
"Віталій в нашому театрі працював з 2021 року. І за цей час став для васильківців близькою людиною. Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист", — йдеться у повідомленні театру.
До Українського театру в Одесі Віталій Маркитан працював у Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гинуть кращі. Квіт нації гине.
А гівно таки тоне. У Тисі.
Позор 95 кварталу
.....а квартальні режисери і пердюсери шефіри та жидков теж на фронті, чи виконують якесь завдання за кордоном за дорученням спецслужб, як аферистович ???