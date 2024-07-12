На фронті загинув помічник режисера одеського театру Віталій Маркитан. ФОТО

У боях за Україну загинув помічник режисера Одеського академічного українського театру імені В. Василька Віталій Маркитан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці театру

Віталій Маркитан боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Віталій в нашому театрі працював з 2021 року. І за цей час став для васильківців близькою людиною. Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист", — йдеться у повідомленні театру.

До Українського театру в Одесі Віталій Маркитан працював у Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії.

