Рашисти обстріляли з артилерії Нікопольщину, три особи зазнали поранень. ФОТО

Сьогодні, 13 липня 2024 року війська РФ продовжують обстрілювати територію Нікопольщини Дніпропетровської області. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Нікопольщині через ворожі артобстріли троє постраждалих.

51-річний чоловік дістав поранення у Нікополі. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ще двоє потерпілих - 31 та 56 років - у Покровській громаді. Вони лікуватимуться амбулаторно.

"Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. А ще - промислове і комунальні підприємства, релігійну установу, ліцей, авто", - інформує Лисак.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі рашисти гатили по Нікопольщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру.

