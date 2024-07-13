Рашисти обстріляли з артилерії Нікопольщину, три особи зазнали поранень. ФОТО
Сьогодні, 13 липня 2024 року війська РФ продовжують обстрілювати територію Нікопольщини Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Нікопольщині через ворожі артобстріли троє постраждалих.
51-річний чоловік дістав поранення у Нікополі. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Ще двоє потерпілих - 31 та 56 років - у Покровській громаді. Вони лікуватимуться амбулаторно.
"Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. А ще - промислове і комунальні підприємства, релігійну установу, ліцей, авто", - інформує Лисак.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі рашисти гатили по Нікопольщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру.
