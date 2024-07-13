Рашисти гатили по Нікопольщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Нікопольщини Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Нікопольщина зазнала ударів з важкої артилерії.
Напередодні ввечері агресор обстріляв Марганецьку громаду, пізніше - цю ж зброю застосував для терору самого Нікополя. По місту поцілив і дроном-камікадзе.
За словами Лисака, пошкоджено інфраструктура, приватний будинок та господарську споруду.
Люди не постраждали.
