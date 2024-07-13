УКР
Рашисти гатили по Нікопольщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Нікопольщини Дніпропетровської області. 

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Нікопольщина зазнала ударів з важкої артилерії.

Напередодні ввечері агресор обстріляв Марганецьку громаду, пізніше - цю ж зброю застосував для терору самого Нікополя. По місту поцілив і дроном-камікадзе.

За словами Лисака, пошкоджено інфраструктура, приватний будинок та господарську споруду.

Люди не постраждали.

Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя

