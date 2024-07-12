УКР
Загарбники били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджено підприємство, приватні оселі, адмінбудівля. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 12 липня війська РФ били по Марганецькій та Покровській громадах на Нікопольщині Дніпропетровської області, а також по самому Нікополю. Зафіксовані руйнування інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Через ворожі таки пошкоджено промислове підприємство. Там сталося займання. Також полум'я охопило три господарські споруди. Всі пожежі рятувальники приборкали.

Загарбники били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами

Крім цього, через обстріли росіян понівечені кілька господарських споруд, побиті півтора десятки приватних осель, адмінбудівля. Потрощені авто, мопед, лінії електропередач.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Лисак також показав фото наслідків сьогоднішніх обстрілів рашистів по Нікопольщині.

Дивіться також: Дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Нікопольщину, пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж (оновлено)

