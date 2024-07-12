Захватчики били по Никопольщине из артиллерии и атаковали дронами. Повреждены предприятие, частные дома, админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 12 июля войска РФ били по Марганецкой и Покровской громадах на Никопольщине Днепропетровской области, а также по самому Никополю. Зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за вражеских атак повреждено промышленное предприятие. Там произошло возгорание. Также пламя охватило три хозяйственные постройки. Все пожары спасатели ликвидировали.
Кроме этого, из-за обстрелов россиян изуродованы несколько хозяйственных построек, побиты полтора десятка частных домов, админздание. Разбиты авто, мопед, линии электропередач.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Лысак также показал фото последствий сегодняшних обстрелов рашистов по Никопольщине.
