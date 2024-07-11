РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7914 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 203 0

Два человека пострадали в результате атаки россиян на Никопольщину, повреждена инфраструктура, многоэтажки, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж (обновлено)

Оккупанты атаковали дроном-камикадзе Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, пострадали два человека. Под обстрелами находились также Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады, а также Никополь.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Покровской громаде из-за попадания дрона-камикадзе пострадали два человека. Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.

Также смотрите: Россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и БпЛА: 1 человек погиб, еще 5 получили ранения, в том числе 13-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріл Покровської громади 11 липня
Обстріл Покровської громади 11 липня
Обстріл Покровської громади 11 липня
Обстріл Покровської громади 11 липня

Обновление по обстрелам

Как позже сообщил глава ОВА, громко от вражеских атак сегодня было и в Красногригоревской, Мировской и Марганецкой общинах, а также в Никополе.

Россияне били дронами-камикадзе и артиллерией.

Обстріли Нікопольнищи 11 липня

В результате атак повреждена инфраструктура, многоэтажки, 4 частных и 5 дачных домов, хозяйственное сооружение, несколько авто. Еще одна легковушка загорелась – огонь спасатели потушили, как и пожары сухой травы. Кроме того, изуродованы газопровод и линия электропередач.

Обстріли Нікопольнищи 11 липня

Читайте также: 15 лет за решеткой получил предатель, "сливавший" ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, - СБУ

Обстріли Нікопольнищи 11 липня
Обстріли Нікопольнищи 11 липня

Автор: 

обстрел (29627) Днепропетровская область (4471)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 