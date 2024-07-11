Два человека пострадали в результате атаки россиян на Никопольщину, повреждена инфраструктура, многоэтажки, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж (обновлено)
Оккупанты атаковали дроном-камикадзе Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, пострадали два человека. Под обстрелами находились также Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады, а также Никополь.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Покровской громаде из-за попадания дрона-камикадзе пострадали два человека. Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.
Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.
Обновление по обстрелам
Как позже сообщил глава ОВА, громко от вражеских атак сегодня было и в Красногригоревской, Мировской и Марганецкой общинах, а также в Никополе.
Россияне били дронами-камикадзе и артиллерией.
В результате атак повреждена инфраструктура, многоэтажки, 4 частных и 5 дачных домов, хозяйственное сооружение, несколько авто. Еще одна легковушка загорелась – огонь спасатели потушили, как и пожары сухой травы. Кроме того, изуродованы газопровод и линия электропередач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль