Два человека пострадали в результате атаки россиян на Никопольщину, повреждена инфраструктура, многоэтажки, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж (обновлено)

Оккупанты атаковали дроном-камикадзе Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, пострадали два человека. Под обстрелами находились также Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады, а также Никополь.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Покровской громаде из-за попадания дрона-камикадзе пострадали два человека. Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.



Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.

Также смотрите: Россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и БпЛА: 1 человек погиб, еще 5 получили ранения, в том числе 13-летний мальчик. ФОТОРЕПОРТАЖ









Обновление по обстрелам

Как позже сообщил глава ОВА, громко от вражеских атак сегодня было и в Красногригоревской, Мировской и Марганецкой общинах, а также в Никополе.

Россияне били дронами-камикадзе и артиллерией.

В результате атак повреждена инфраструктура, многоэтажки, 4 частных и 5 дачных домов, хозяйственное сооружение, несколько авто. Еще одна легковушка загорелась – огонь спасатели потушили, как и пожары сухой травы. Кроме того, изуродованы газопровод и линия электропередач.

Читайте также: 15 лет за решеткой получил предатель, "сливавший" ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, - СБУ



