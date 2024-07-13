Ілон Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа, - Bloomberg

Американський мільярдер, засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск зробив пожертву у фонд, який працює над тим, щоб експрезидент США Дональд Трамп виграв президентські вибори у 2024 році.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, Маск зробив пожертву у малопомітну групу під назвою America PAC. Яку саме суму перерахував мільярдер невідомо, проте співрозмовники видання називають її "значною".

Група America PAC має розкрити свій список донорів 15 липня.

Bloomberg зазначає, що грошові вливання від Маска відбуваються в той час, коли Трамп обігнав свого суперника, президента-демократа Джо Байдена, у збиранні коштів за допомогою багатих донорів із Волл-стріт та корпорацій. Збір коштів на виборчу кампанію Байдена знизився після невдалих дебатів, які змусили донорів-демократів призупинити свої пожертви.

Наразі Маск публічно не підтримав жодного із кандидатів на вибори 2024 року. На початку цього року він заявляв, що не збирається фінансово підтримувати ані кампанію Трампа, ані кампанію Байдена.

