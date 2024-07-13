УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини
5 573 114

Ілон Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа, - Bloomberg

Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа

Американський мільярдер, засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск зробив пожертву у фонд, який працює над тим, щоб експрезидент США Дональд Трамп виграв президентські вибори у 2024 році.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, Маск зробив пожертву у малопомітну групу під назвою America PAC. Яку саме суму перерахував мільярдер невідомо, проте співрозмовники видання називають її "значною".

Група America PAC має розкрити свій список донорів 15 липня.

Bloomberg зазначає, що грошові вливання від Маска відбуваються в той час, коли Трамп обігнав свого суперника, президента-демократа Джо Байдена, у збиранні коштів за допомогою багатих донорів із Волл-стріт та корпорацій. Збір коштів на виборчу кампанію Байдена знизився після невдалих дебатів, які змусили донорів-демократів призупинити свої пожертви. 

Наразі Маск публічно не підтримав жодного із кандидатів на вибори 2024 року. На початку цього року він заявляв, що не збирається фінансово підтримувати ані кампанію Трампа, ані кампанію Байдена.

Читайте також: Трамп сподівається, що Байден не вийде з перегонів, бо вважає, що його буде легко перемогти, - WP

Автор: 

вибори (6749) США (24362) Маск Ілон (709) Трамп Дональд (7192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Только есть нюанс. Маск жертвует кандидату, который: 1. вообще говоря неоднократный уголовный преступник и лжец. 2. блокировал помощь Украине (через своего спикера Джонсона и maga-республиканцев). 3. уже пообещал обеспечить капитуляцию Украины, оккупацию рашkой еще бОльшей территории и передышку её армии и экономике в случае прихода к власти (ничего другого его "перемирие" не подразумевает). Откровенно пророссийские заявления были и у того и у другого. То есть трамп, а с ним и илон маск (и ты конечно тоже) фактически поддерживаете paшkу и ***** - врагов Украины. Являетесь их пособниками.
показати весь коментар
13.07.2024 19:19 Відповісти
+8
Маск живе непогано завдяки тому ,що отримав свого часу державних субсидій на 5 млрд доларів . Геніальний піарщик та шоумен .
показати весь коментар
13.07.2024 19:12 Відповісти
+6
Маск живе непогано саме завдяки демократії.
В росії його винаходи працювали б на ВПК, а не на зелену екологію
та міжпланетні подорожі.
показати весь коментар
13.07.2024 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Потім і для бідніших буде.
показати весь коментар
13.07.2024 23:35 Відповісти
Для бідніших буде ціпок з відеокамерами, що говоритиме: "Попереду лайно. Не вступіть".
показати весь коментар
14.07.2024 02:39 Відповісти
Буде і нейролінк.Вам все не так.То давайте всі будемо жити у середньовіччі.
показати весь коментар
14.07.2024 10:23 Відповісти
Аутист-наркоман - це ядрьона суміш.
показати весь коментар
13.07.2024 20:33 Відповісти
Вибори в США проходять під гаслом " Русскіє Амєрікі за Трампа!".
показати весь коментар
13.07.2024 20:49 Відповісти
зато в Україні стабільно голосують за "службу народов" !
показати весь коментар
13.07.2024 22:39 Відповісти
Наркоман и зек. Популисты-комунисты. Куда катится мир.
показати весь коментар
13.07.2024 21:13 Відповісти
Тю, чого ви всі рознервувалися? Маск давно підтримує Трампа. Он навіть твітер купив, шоб його там розбанити. Нічого несподіваного не сталося.
показати весь коментар
13.07.2024 22:36 Відповісти
https://t.me/muskempire_bot/game?startapp=hero488034095
показати весь коментар
13.07.2024 22:55 Відповісти
Google пять баллов! Он под новостью про мудилу Маска выбрал рекламу про какие то вагинальные улучшатели мозговой деятельности того чем он думает!!!
показати весь коментар
13.07.2024 23:14 Відповісти
Это пока он не занялся политикой.
Были времена, когда Маск высмеивал Роскосмос и Рогозина.
показати весь коментар
14.07.2024 02:48 Відповісти
Вибори в США проходят під гаслом: "Зробімо Америку такою, щоб батьки-засновники вжахнулись!"
показати весь коментар
14.07.2024 02:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 