Від удару РФ по Будах загинув начальник райуправління ДСНС Артем Костиря

Внаслідок удару російських військ по селищу Буди на Харківщині загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Про це повідомила Харківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Артема Костирі - начальника Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області, який загинув сьогодні, 13 липня.



"Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю.

Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події.



Мої співчуття рідним, близьким та друзям загиблого. Вічна пам’ять та слава Герою!", - йдеться у повідомленні.