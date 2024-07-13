Росіяни двічі вдарили по Будах на Харківщині. Дві людини загинуло, понад 20 поранених, серед них - дитина (оновлено)

Сьогодні, 13 липня, російські військові двічі били по селищу Буди у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Осколкове поранення отримав чоловік 24 років.



Огляд місця влучання триває", - йдеться в повідомленні.

Пізніше голова ОВА поінформував, що росіяни завдали повторного удару. Унаслідок атаки поранень зазнали цивільні, їхня кількість зʼясовується.

Оновлена інформація

Згодом о 17:18 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів селища Буди одна людина загинула. Відомо про 16 постраждалих.

"З них 9 людей госпіталізували, серед них - одна дитина", - зазначив керівник ОВА.

Синєгубов додав, що кількість постраждалих зросла після повторного обстрілу. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик.

О 17:42 Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 22 людей.Загинули дві людини.

Читайте також: Унаслідок російських обстрілів у Куп’янську-Вузловому поранено жінку, зайнялося відділення "Нової пошти"