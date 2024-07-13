УКР
Росіяни двічі вдарили по Будах на Харківщині. Дві людини загинуло, понад 20 поранених, серед них - дитина (оновлено)

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Сьогодні, 13 липня, російські військові двічі били по селищу Буди у Харківській області. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Осколкове поранення отримав чоловік 24 років.

Огляд місця влучання триває", - йдеться в повідомленні.

Пізніше голова ОВА поінформував, що росіяни завдали повторного удару. Унаслідок атаки поранень зазнали цивільні, їхня кількість зʼясовується.

Оновлена інформація

Згодом о 17:18 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів селища Буди одна людина загинула. Відомо про 16 постраждалих.

"З них 9 людей госпіталізували, серед них - одна дитина", - зазначив керівник ОВА.

Синєгубов додав, що кількість постраждалих зросла після повторного обстрілу. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик.

О 17:42 Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 22 людей.Загинули дві людини.

Кацапи кончені , будьте ви прокляті на віки вічні 🤬
13.07.2024 17:50 Відповісти
Уже выложили кацапы видео с ударом. Опять спокойно летающий дрон, опять Искандер, опять техника. Ничему **** не учит((
13.07.2024 22:22 Відповісти
А те що там наш ешелон стояв з військовою технікою і підарський орлан літав і коригував удар, про те ні слова.
Хоча б ешелон можна було прикрити?
14.07.2024 07:33 Відповісти
Рятувальники працювали на 18 локаціях. Найбільше жертв і постраждалих було у п'яти місцях: дитячій лікарні Охматдит, медичний центр Адоніс, житловому будинку у Шевченківському районі, в Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського.

Ранiше Капцапия запустила майже 40 ракет по Україні. ППО збила 30 цілей, але не обійшлося без влучань. Ракети уразили дитячу лікарню Охматдит, медичний центр і житлові будинки у Києві. Були влучання у Кривому Розі і Дніпрі.
14.07.2024 07:36 Відповісти
Довбойоби, йшов третій рік війни....
14.07.2024 08:27 Відповісти
 
 