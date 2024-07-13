Унаслідок російських обстрілів у Куп’янську-Вузловому поранено жінку, зайнялося відділення "Нової пошти"

Сьогодні, 13 липня, окупанти обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, приблизно о 12 годині внаслідок обстрілу зайнялося приміщення відділення "Нової пошти" у селищі Куп'янськ-Вузловий.

Також у результаті ворожих ударів по Куп'янську-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.

Крім того, об 11:45 під ворожим обстрілом опинилося село Пристін.

Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.

Також дивіться: Доба на Харківщині: ворог випустив 32 КАБи, обстріляв населені пункти 4 районів. ФОТО