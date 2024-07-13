Доба на Харківщині: ворог випустив 32 КАБи, обстріляв населені пункти 4 районів. ФОТО

Минулої доби під ворожий обстріл потрапили населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 13 липня ворог обстріляв село Завадське Богодухівського району. Там пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда, вікна, паркан, ворота.

Близько 17.30 з артилерії росіяни накрили село Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджені п’ять приватних будинків, три господарчі споруди.

У Вовчанську, який окупанти обстріляли з мінометів о 15.00, постраждала 68-річна жінка. А у селі Борщова Харківського району внаслідок також мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок.

11:30 окупанти двома дронами вдарили FPV-дроном по селу Одноробівка Богодухівського району. Удари відбулися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення Укрпошта. Знищена автівка, ще одна отримала пошкодження.

КАБом у селі Слобожанське Харківського району зруйновано 13 приватних будинків.

