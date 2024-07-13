УКР
Новини
Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною у місця постійної дислокації

Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко після наради заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано. Він доручив відвести війська РБ від кордону з Україною у місця постійної дислокації.

Про це пише "БелТА", інформує Цензор.НЕТ.

У суботу, 13 липня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду поблизу українського кордону. Він заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано. Після чого диктатор Білорусі доручив  відвести війська на південних кордонах у місця постійної дислокації.

"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не збираємося воювати та не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій", - заявив керманич Білорусі.

Звертаючись до Міністерства оборони країни Лукашенко також сказав, що "не повинно бути ніяких жодних зайвих заходів".

"Якщо треба буде відвести десь війська - відводьте. Не повинно бути ніяких зайвих заходів", - зазначив диктатор РБ.

Білорусь (8080) кордон (4925) Лукашенко Олександр (2695)
Топ коментарі
+13
13.07.2024 20:41 Відповісти
+10
щось то падло задумало..якусь гру
13.07.2024 20:47 Відповісти
+9
Якби він все робив, що йому наказує пуйло, ми би вже мали два повноцінних фронти і один з них - на Півночі.
13.07.2024 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бєз показа на картє нє шчітаєцца!
13.07.2024 20:33 Відповісти
Бреше, як пjzdить.
13.07.2024 20:34 Відповісти
Сказав те, що наказало *****.
13.07.2024 20:35 Відповісти
Якби він все робив, що йому наказує пуйло, ми би вже мали два повноцінних фронти і один з них - на Півночі.
13.07.2024 21:22 Відповісти
Мудро.
Бульба-гриль не экологично и накладно...
13.07.2024 20:35 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D54H50n09bas&psig=AOvVaw12xTE7pNPhAok7nTHHSmL0&ust=1720978513523000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCICnwtvGpIcDFQAAAAAdAAAAABAE Хороший мальчик"

13.07.2024 20:36 Відповісти
Картопляник завжди тримає ніс згідно вітра. Мабуть вітер вже дує не з боку друга володі.
13.07.2024 20:39 Відповісти
Так себе вели москалі в 2022 році.
13.07.2024 20:40 Відповісти
13.07.2024 20:41 Відповісти

справжній митець малював, талант
13.07.2024 23:37 Відповісти
щас ********** побіжить все розміновувати та готуватись до відкриття чекпойнтів ))
13.07.2024 20:44 Відповісти
Хтось коки бульбашу дверима притис.
13.07.2024 20:44 Відповісти
Просто Лука побачив що у відповідь на його "понти" НАТО заворушилося: поляки перекрили пункти пропуску і готують майданчики для розвертання військ вздовж кордону - от і забздів продовжувать "бикувать"!
13.07.2024 22:04 Відповісти
От цікаво, коли Лука закабздониться - хто буде замість нього? Чи патрушев загарбає @блорусь?
14.07.2024 00:21 Відповісти
Кацапи поставлять якусь маріонетку І будуть править через неї
14.07.2024 03:21 Відповісти
щось то падло задумало..якусь гру
13.07.2024 20:47 Відповісти
Я теж так думаю. Щось вони там мутять і китайці там крутяться не просто так.
13.07.2024 21:27 Відповісти
Эх... Драник продолжает играться
13.07.2024 20:51 Відповісти
Зрештою, новина таки варта уваги...Що би там його заяви і не означали , але дотепи в коментарях мають недоречний вигляд.
13.07.2024 20:52 Відповісти
Треба і наші війська відвести, і розмінувати все. дороги відремонтувати
13.07.2024 21:12 Відповісти
От навіщо такі підказки голікам давати? Поїдуть же купувати бяларускій бітум та асфальт, ето ж святоє дєло - дорожки мостити
13.07.2024 21:43 Відповісти
вже:
3-4 липня зовнішня розвідка Білорусі зафіксувала відведення українських підрозділів з прикордонної зони в місця постійної дислокації, заявили в КДБ Республіки.
13.07.2024 22:15 Відповісти
Білорусам (як і кацапам) вірить - себе не поважать! Лука остаточно "загрався в геополітика"
14.07.2024 04:26 Відповісти
А він керує тими військами?
13.07.2024 21:38 Відповісти
А шо такоє? Злякались кацапських шахедів? Ну, це да - страшна зброя, та ще й цілих дві штуки
13.07.2024 21:41 Відповісти
Шо, мерин колхозный, всех шуганул? Придурок.
13.07.2024 21:42 Відповісти
Бздит, ****.
13.07.2024 21:45 Відповісти
Клоун.
13.07.2024 21:49 Відповісти
https://x.com/i/status/1810970085147783462 білоруський кордон на замку
13.07.2024 22:07 Відповісти
Этой мрази верить не стоит абсолютно. Более лживой, лицемерной гнуси не было на пост-совке за эти 30 лет. Изувер в душе, там крови намазано невинной---немеряно. Следить стоит особо тщательно. Патологически двуличен.
13.07.2024 22:29 Відповісти
..и Вы верите картофлянскому самозванцу???
13.07.2024 22:31 Відповісти
П'яний проспиться, дурень назавжди.
13.07.2024 23:09 Відповісти
Напевно заручився підтримкою Китаю,від Плешивого,ще пишуть що потроху *викорчовує*ставлеників Кремля на вищих посадах.
13.07.2024 23:23 Відповісти
Якщо сидіти одночасно на двох табуретках--- є можливість щось собі покалічити .
14.07.2024 00:05 Відповісти
цим путінським ублюдкам вірити не можна. Все що вони кажуть з точністю до навпаки. Суцільна брехня
14.07.2024 12:49 Відповісти
 
 