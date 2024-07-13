Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною у місця постійної дислокації

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко після наради заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано. Він доручив відвести війська РБ від кордону з Україною у місця постійної дислокації.

Про це пише "БелТА", інформує Цензор.НЕТ.

У суботу, 13 липня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду поблизу українського кордону. Він заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідовано. Після чого диктатор Білорусі доручив відвести війська на південних кордонах у місця постійної дислокації.

"Хочу, щоб люди знали, я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці: ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли, як ми домовлялися, що ми не збираємося воювати та не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, крім сил спеціальних операцій", - заявив керманич Білорусі.

Звертаючись до Міністерства оборони країни Лукашенко також сказав, що "не повинно бути ніяких жодних зайвих заходів".

"Якщо треба буде відвести десь війська - відводьте. Не повинно бути ніяких зайвих заходів", - зазначив диктатор РБ.

