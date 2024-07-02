Лукашенко каже, що Захід хоче "втягнути Білорусь у воєнні розбірки"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що Захід нібито має намір "втягнути Білорусь у воєнні розбірки".
Про це він заявив під час зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Росії В'ячеславом Володіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
"Нас втягнути в розбірки їм просто не терпиться. Для того, щоб розтягнути нас по цьому кордону, унеможливити наш опір і довести ескалацію настільки, що весь світ здригнеться. Дуже серйозна ситуація, і розслаблятися нам у жодному разі не можна", - переконує білоруський диктатор.
Топ коментарі
+17 Яр Холодний
показати весь коментар02.07.2024 12:28 Відповісти Посилання
+10 polini orop
показати весь коментар02.07.2024 12:27 Відповісти Посилання
+9 Vadim Vladimirovich
показати весь коментар02.07.2024 12:35 Відповісти Посилання
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Чи то було не "втягування", а "засовування" і зовсім не "конфлікту" (хоча я ж не знаю, як бульбофюрер ТЕ називає)?
Колиж у нього дупа репне з цим намаганням всидіти на двох стільцях, які постійно роз'їзджаються? 🤔
Чи всі вже це забули?
Ну що за дегенерати?
Також вона має ядерну зброю. За срср ця ТЯЗ була спочатку рівня дівізії потім армійського рівня. Тобто де- факто вона порушила угоду разом з рашею про нерозповсюдження ЯЗ.
Те що захід не хоче бачити цього не звільняє білорусів (всіх) від відповідальності в тому числі і по репараціям за причинену шкоду.
Кому всралось оце покірне стадо рабів з їх болотами та бульбою? Сидить тихо та не висовуйтесь, цілійше будите, утирки.
и