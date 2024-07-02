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Лукашенко каже, що Захід хоче "втягнути Білорусь у воєнні розбірки"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що Захід нібито має намір "втягнути Білорусь у воєнні розбірки".

Про це він заявив під час зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Росії В'ячеславом Володіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

"Нас втягнути в розбірки їм просто не терпиться. Для того, щоб розтягнути нас по цьому кордону, унеможливити наш опір і довести ескалацію настільки, що весь світ здригнеться. Дуже серйозна ситуація, і розслаблятися нам у жодному разі не можна", - переконує білоруський диктатор.

Також читайте: Ніхто від Вірменії не поїде до Білорусі, поки нею керує Лукашенко, - Пашинян

Автор: 

Білорусь (7967) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+17
"Громче всего кричит "Держи вора!" сам вор!"
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02.07.2024 12:28 Відповісти
+10
Боже ну як таке падло Земля носить
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02.07.2024 12:27 Відповісти
+9
Покажи на карте....
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02.07.2024 12:35 Відповісти
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мапа є?
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02.07.2024 12:25 Відповісти
Боже ну як таке падло Земля носить
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02.07.2024 12:27 Відповісти
земля щє і не таких падл носить.
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02.07.2024 12:29 Відповісти
"землі їй все єдино - шо апатіти, шо навоз..."
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02.07.2024 15:57 Відповісти
Бульбофюрер забув уточнити що той його «захід» знаходиться в кремлівському бункері.
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02.07.2024 12:28 Відповісти
"Громче всего кричит "Держи вора!" сам вор!"
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02.07.2024 12:28 Відповісти
Тут скоріше - "вчора нафарбувалася, одягла коротку шкіряну спідницю і дві години по парку ходила - ніхто не домагався. Сьогодні на всю ніч піду"
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02.07.2024 12:33 Відповісти
Точно, ще Бісмарк писав, що повний контроль над Європою можливий тільки за умови завоювання білоруського центру картоплезнавства і всіх мінських картоплеведів
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02.07.2024 12:30 Відповісти
Але не на часі. Бо зараз картоплю підгортати треба.
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02.07.2024 12:31 Відповісти
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02.07.2024 12:31 Відповісти
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02.07.2024 12:34 Відповісти
Тобто те, що з території БРСР заходили рашисти 24.02.2022 (разом з так званою армією БРСР) - то "нє счітаєтся"?
Чи то було не "втягування", а "засовування" і зовсім не "конфлікту" (хоча я ж не знаю, як бульбофюрер ТЕ називає)?

Колиж у нього дупа репне з цим намаганням всидіти на двох стільцях, які постійно роз'їзджаються? 🤔
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02.07.2024 12:32 Відповісти
Бульбу розворушили не на жарт, наступне фото буде з сашком де обидва будуть з автоматами.
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02.07.2024 12:32 Відповісти
Уже було, потрібно щось актуальніше. Скажімо, бацька заряджає ураній в обойму ракети
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02.07.2024 13:02 Відповісти
Акктальніше тільки якщо народ Бєларусі його запхне до гармати.
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03.07.2024 15:59 Відповісти
Эта страна могла бы наравне со странами Балтии уже давно быть в ЕС, если бы не такой же как у нас "мудрий нарид" выбрал бы на свою голову это чмо колхозное
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02.07.2024 12:32 Відповісти
Покажи на карте....
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02.07.2024 12:35 Відповісти
На винной?
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02.07.2024 12:58 Відповісти
Направления! Покажи направления откуда готовятся атаки!
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02.07.2024 12:36 Відповісти
От пі...ар,а на Бучу з відки зайшли?
Чи всі вже це забули?
Ну що за дегенерати?
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02.07.2024 12:39 Відповісти
Пуйло міцно вхопив Луку за помідори
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02.07.2024 12:39 Відповісти
Та як дехто за вану.
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02.07.2024 13:13 Відповісти
і ці 'розбірки з Заходом' бульбофюрер планує проводити на кордоні з Україною, ну не на кордоні з Польщею йому це робити
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02.07.2024 12:45 Відповісти
Білоруси вже є стороною війни. Бо надали територію,інфраструктуру, обладнання для нападу та ведення військових дій в Україні. За всіма міжнародними визначеннями ця країна є спонсором тероризму.
Також вона має ядерну зброю. За срср ця ТЯЗ була спочатку рівня дівізії потім армійського рівня. Тобто де- факто вона порушила угоду разом з рашею про нерозповсюдження ЯЗ.
Те що захід не хоче бачити цього не звільняє білорусів (всіх) від відповідальності в тому числі і по репараціям за причинену шкоду.
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02.07.2024 12:57 Відповісти
Знов шос наснилось старому колгоспному 3,14дорасу.
Кому всралось оце покірне стадо рабів з їх болотами та бульбою? Сидить тихо та не висовуйтесь, цілійше будите, утирки.
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02.07.2024 12:59 Відповісти
На бульбостане потребляют даже падевый мед. Типо, цветков мало, нектар из которых выпивают насекомые, затем экскриментируют, потом пчелы обжираются тем лайном и получается падиевый "лайно"-мед.
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02.07.2024 13:20 Відповісти
и
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02.07.2024 13:24 Відповісти
Поетому Бульбофюрер каждый день штурмует польскую границу и убивает польских пограничников чтобы небылаескалации? Когда уже ету тварь грохнут. Сколько Земля будет терпеть етих червей
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02.07.2024 13:12 Відповісти
Дупля не отобью, мол, Запад принуждает добровольно-принудительным методом, чи сразу, за руку тянет, чи може главдраныку наснилось , шо вместо телок он уже Запад доит, типо, кремль - пох-нах? хтозна.
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02.07.2024 13:16 Відповісти
Треба готуватись до нападу армії лукашенка на Україну
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02.07.2024 13:19 Відповісти
Доиграется бульбохмырь, шо его Колю бульбаши зачаушесят вместе с ним.
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02.07.2024 13:22 Відповісти
Ти його не чеши, він і втягувати не буде.
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02.07.2024 13:34 Відповісти
без мапи зa кацапнявим корабльом, тей теж не там їздив,,,
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02.07.2024 14:01 Відповісти
Надто велика честь для тебе, герцог бульбінгемський.
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02.07.2024 14:05 Відповісти
Ти,****,сам себе втягнув,коли дозволив зі своєї території напасти на Україну і досих пір не отримав від нас адекватної відповіді.Ти ж тварюка запевняв,що пересікти кордон з Україною може хіба трактор,чи комбайн для допомоги братнім українцям.Будеш і ти зі своїм пуйлом в Гаазі.
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02.07.2024 14:28 Відповісти
Ти вже і так втягнутий, після запуску ракет і заходу кацапських військ з твоєї території! Так що вусатий хрунь ти не відпетляєш!
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02.07.2024 14:40 Відповісти
Ще один пересидент ...
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02.07.2024 20:52 Відповісти
 
 