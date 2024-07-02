Лукашенко каже, що Захід хоче "втягнути Білорусь у воєнні розбірки"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що Захід нібито має намір "втягнути Білорусь у воєнні розбірки".

Про це він заявив під час зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Росії В'ячеславом Володіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".

"Нас втягнути в розбірки їм просто не терпиться. Для того, щоб розтягнути нас по цьому кордону, унеможливити наш опір і довести ескалацію настільки, що весь світ здригнеться. Дуже серйозна ситуація, і розслаблятися нам у жодному разі не можна", - переконує білоруський диктатор.

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