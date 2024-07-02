Лукашенко говорит, что Запад хочет "втянуть Беларусь в военные разборки"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Запад якобы намерен "втянуть Беларусь в военные разборки".

Об этом он заявил во время встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя", - убеждает белорусский диктатор.

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