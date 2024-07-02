Лукашенко говорит, что Запад хочет "втянуть Беларусь в военные разборки"
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Запад якобы намерен "втянуть Беларусь в военные разборки".
Об этом он заявил во время встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".
"Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя", - убеждает белорусский диктатор.
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+17 Яр Холодний
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Чи то було не "втягування", а "засовування" і зовсім не "конфлікту" (хоча я ж не знаю, як бульбофюрер ТЕ називає)?
Колиж у нього дупа репне з цим намаганням всидіти на двох стільцях, які постійно роз'їзджаються? 🤔
Чи всі вже це забули?
Ну що за дегенерати?
Також вона має ядерну зброю. За срср ця ТЯЗ була спочатку рівня дівізії потім армійського рівня. Тобто де- факто вона порушила угоду разом з рашею про нерозповсюдження ЯЗ.
Те що захід не хоче бачити цього не звільняє білорусів (всіх) від відповідальності в тому числі і по репараціям за причинену шкоду.
Кому всралось оце покірне стадо рабів з їх болотами та бульбою? Сидить тихо та не висовуйтесь, цілійше будите, утирки.
и