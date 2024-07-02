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Лукашенко говорит, что Запад хочет "втянуть Беларусь в военные разборки"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Запад якобы намерен "втянуть Беларусь в военные разборки".

Об этом он заявил во время встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя", - убеждает белорусский диктатор.

Также читайте: Никто от Армении не поедет в Беларусь, пока ею руководит Лукашенко, - Пашинян

Автор: 

Беларусь (7919) Лукашенко Александр (3617)


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Топ комментарии
+17
"Громче всего кричит "Держи вора!" сам вор!"
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02.07.2024 12:28
+10
Боже ну як таке падло Земля носить
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02.07.2024 12:27
+9
Покажи на карте....
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02.07.2024 12:35
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мапа є?
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02.07.2024 12:25 Ответить
Боже ну як таке падло Земля носить
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02.07.2024 12:27 Ответить
земля щє і не таких падл носить.
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02.07.2024 12:29 Ответить
"землі їй все єдино - шо апатіти, шо навоз..."
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02.07.2024 15:57 Ответить
Бульбофюрер забув уточнити що той його «захід» знаходиться в кремлівському бункері.
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02.07.2024 12:28 Ответить
"Громче всего кричит "Держи вора!" сам вор!"
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02.07.2024 12:28 Ответить
Тут скоріше - "вчора нафарбувалася, одягла коротку шкіряну спідницю і дві години по парку ходила - ніхто не домагався. Сьогодні на всю ніч піду"
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02.07.2024 12:33 Ответить
Точно, ще Бісмарк писав, що повний контроль над Європою можливий тільки за умови завоювання білоруського центру картоплезнавства і всіх мінських картоплеведів
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02.07.2024 12:30 Ответить
Але не на часі. Бо зараз картоплю підгортати треба.
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02.07.2024 12:31 Ответить
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02.07.2024 12:31 Ответить
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02.07.2024 12:34 Ответить
Тобто те, що з території БРСР заходили рашисти 24.02.2022 (разом з так званою армією БРСР) - то "нє счітаєтся"?
Чи то було не "втягування", а "засовування" і зовсім не "конфлікту" (хоча я ж не знаю, як бульбофюрер ТЕ називає)?

Колиж у нього дупа репне з цим намаганням всидіти на двох стільцях, які постійно роз'їзджаються? 🤔
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02.07.2024 12:32 Ответить
Бульбу розворушили не на жарт, наступне фото буде з сашком де обидва будуть з автоматами.
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02.07.2024 12:32 Ответить
Уже було, потрібно щось актуальніше. Скажімо, бацька заряджає ураній в обойму ракети
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02.07.2024 13:02 Ответить
Акктальніше тільки якщо народ Бєларусі його запхне до гармати.
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03.07.2024 15:59 Ответить
Эта страна могла бы наравне со странами Балтии уже давно быть в ЕС, если бы не такой же как у нас "мудрий нарид" выбрал бы на свою голову это чмо колхозное
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02.07.2024 12:32 Ответить
Покажи на карте....
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02.07.2024 12:35 Ответить
На винной?
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02.07.2024 12:58 Ответить
Направления! Покажи направления откуда готовятся атаки!
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02.07.2024 12:36 Ответить
От пі...ар,а на Бучу з відки зайшли?
Чи всі вже це забули?
Ну що за дегенерати?
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02.07.2024 12:39 Ответить
Пуйло міцно вхопив Луку за помідори
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02.07.2024 12:39 Ответить
Та як дехто за вану.
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02.07.2024 13:13 Ответить
і ці 'розбірки з Заходом' бульбофюрер планує проводити на кордоні з Україною, ну не на кордоні з Польщею йому це робити
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02.07.2024 12:45 Ответить
Білоруси вже є стороною війни. Бо надали територію,інфраструктуру, обладнання для нападу та ведення військових дій в Україні. За всіма міжнародними визначеннями ця країна є спонсором тероризму.
Також вона має ядерну зброю. За срср ця ТЯЗ була спочатку рівня дівізії потім армійського рівня. Тобто де- факто вона порушила угоду разом з рашею про нерозповсюдження ЯЗ.
Те що захід не хоче бачити цього не звільняє білорусів (всіх) від відповідальності в тому числі і по репараціям за причинену шкоду.
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02.07.2024 12:57 Ответить
Знов шос наснилось старому колгоспному 3,14дорасу.
Кому всралось оце покірне стадо рабів з їх болотами та бульбою? Сидить тихо та не висовуйтесь, цілійше будите, утирки.
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02.07.2024 12:59 Ответить
На бульбостане потребляют даже падевый мед. Типо, цветков мало, нектар из которых выпивают насекомые, затем экскриментируют, потом пчелы обжираются тем лайном и получается падиевый "лайно"-мед.
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02.07.2024 13:20 Ответить
и
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02.07.2024 13:24 Ответить
Поетому Бульбофюрер каждый день штурмует польскую границу и убивает польских пограничников чтобы небылаескалации? Когда уже ету тварь грохнут. Сколько Земля будет терпеть етих червей
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02.07.2024 13:12 Ответить
Дупля не отобью, мол, Запад принуждает добровольно-принудительным методом, чи сразу, за руку тянет, чи може главдраныку наснилось , шо вместо телок он уже Запад доит, типо, кремль - пох-нах? хтозна.
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02.07.2024 13:16 Ответить
Треба готуватись до нападу армії лукашенка на Україну
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02.07.2024 13:19 Ответить
Доиграется бульбохмырь, шо его Колю бульбаши зачаушесят вместе с ним.
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02.07.2024 13:22 Ответить
Ти його не чеши, він і втягувати не буде.
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02.07.2024 13:34 Ответить
без мапи зa кацапнявим корабльом, тей теж не там їздив,,,
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02.07.2024 14:01 Ответить
Надто велика честь для тебе, герцог бульбінгемський.
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02.07.2024 14:05 Ответить
Ти,****,сам себе втягнув,коли дозволив зі своєї території напасти на Україну і досих пір не отримав від нас адекватної відповіді.Ти ж тварюка запевняв,що пересікти кордон з Україною може хіба трактор,чи комбайн для допомоги братнім українцям.Будеш і ти зі своїм пуйлом в Гаазі.
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02.07.2024 14:28 Ответить
Ти вже і так втягнутий, після запуску ракет і заходу кацапських військ з твоєї території! Так що вусатий хрунь ти не відпетляєш!
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02.07.2024 14:40 Ответить
Ще один пересидент ...
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02.07.2024 20:52 Ответить
 
 