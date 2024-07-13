У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій
У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій. Засуджений повинен виплатити штраф, віддати державі зароблені на торгівлі із РФ гроші, а також йому заборонено продавати автомобілі понад рік.
У травні 2022 року Володимир Ліхутін, бізнесмен російського походження, намагався таємно вивезти до Росії три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW, хоча експорт з ЄС до РФ автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.
Згідно з вердиктом суду, який набув чинності, Ліхутін за вчинене правопорушення має виплатити штраф у розмірі 300 тис. крон, йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців.
Також він зобов'язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які він отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я з Харкова, українець, "східняк", зараз живу у Франції і мені дуже важко розмовляти з місцевими жителями українською, тому що я все своє життя, 67 років, розмовляв українською. Починаючи з дитячого садочка, школи, інституту, роботи чув тільки російську мову. Із більш ніж 185 шкіл Харкова тільки 2, ДВІ, були з навчанням на українській мові.
Дружина із Росії, вчителька початкових класів, вирішила в 80-х роках вивчити українську мову і що? На весь півторамільйонний Харків жодних курсів вивчення української мови! Вона самостійно вчила мову.