У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій

Авто у Чехії

У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій. Засуджений повинен виплатити штраф, віддати державі зароблені на торгівлі із РФ гроші, а також йому заборонено продавати автомобілі понад рік.

У травні 2022 року Володимир Ліхутін, бізнесмен російського походження, намагався таємно вивезти до Росії три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW, хоча експорт з ЄС до РФ автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

Згідно з вердиктом суду, який набув чинності, Ліхутін за вчинене правопорушення має виплатити штраф у розмірі 300 тис. крон, йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ

Також він зобов'язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які він отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.

+8
О - оце клас. А у Чехії тих Пєтрових-Водкіних - тьма тьмуща. Перший пішов. Ждьом-с
13.07.2024 21:20 Відповісти
+7
місцевий...російського походження...можна вивезти лайно з росії, але росію з лайна ніколи...
13.07.2024 21:20 Відповісти
+7
https://zoroo.skin/2024/07/11/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b5/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2kp4OMCxoukQ7dtHSH9Im-6*****************************************-sK-2Q8Z6npiZwJjU7-Q Сидимо в концертній залі. Зала не мала, досить зручна. Видно, що планувалась для концертів без підсилення звуків, а в живу; кожен рух чути в любій точці. Чекаємо на концерт. Якось так вийшов конферансьє, щось там пробельмотив, вийшли якась парочка. Походили поскакали, заспівали і най за портьєру. Сидимо в очікуванні. Вийшов чоловік, щось розповів, люди оживились. А все ж таки приємна зала і крісла зручні. І тут об'являють, анонсують такий то така - росія... Зала приникла в очікувані вибуху негативу емоцій. Кожне крісло перетворилось в катапульту чи балісту. Кожен з присутніх став тим самим луком з натягнутою тетєвою ненависті зі стрілами гніву. Чекаємо. Зза порти іде до центру, до мікрофона (нащо він там потрібен). Обстановка просто вибухова. Чоловіче, ти або самогубця, або дуже сміливий. Впевненим кроком і гордо піднятою головою він прокрокував ті 30 кроків і зупинився. Очі дивляться впевнено, очі нічого не бояться... Тиша. Та тиша, як перед грозою, напружена тиша.... І тут - СЛАВА УКРАЇНІ!!! Два слова, овації на хвилин 10... Вся зала стоїть, вся зала просто плаче. Героям Слава!
13.07.2024 21:44 Відповісти
а в Словаччині діти східняків говорять словацькою і російською. Українською - ні. До мене в аптеку східняки майже не ходять - бо я на російську відповідаю англійською
13.07.2024 22:24 Відповісти
Як то цінник до кави: Кофе - 100 грн, Кава - 15 грн.
13.07.2024 23:09 Відповісти
в моєму містечку їх зо 150. може 4-5 ходять. і чоловіки вже поприїздили. років 25-40 призовники. і плять - на крутих тачілах. місцеві позаздрять
13.07.2024 23:15 Відповісти
Як ти кажеш "східняки" розмовляють російською, бо Росія русифікує Україну вже більше 300-т років, починаючи з часів Богдана Хмельницького.
Я з Харкова, українець, "східняк", зараз живу у Франції і мені дуже важко розмовляти з місцевими жителями українською, тому що я все своє життя, 67 років, розмовляв українською. Починаючи з дитячого садочка, школи, інституту, роботи чув тільки російську мову. Із більш ніж 185 шкіл Харкова тільки 2, ДВІ, були з навчанням на українській мові.
Дружина із Росії, вчителька початкових класів, вирішила в 80-х роках вивчити українську мову і що? На весь півторамільйонний Харків жодних курсів вивчення української мови! Вона самостійно вчила мову.
14.07.2024 10:24 Відповісти
ми говоримо про різні речі. Одна справа - не мати змоги. Інша річ - не мати бажання.
14.07.2024 10:37 Відповісти
А ми з кацапкою побилися на вулиці.
13.07.2024 22:32 Відповісти
13.07.2024 23:10 Відповісти
Маю надію що ви перемогли.
14.07.2024 11:59 Відповісти
 
 