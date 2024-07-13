Війська РФ обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині: загинула родина, - ОВА
Внаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині загинула родина.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Цілий день Херсонщина - під ворожими ударами. На жаль, знов маємо трагічну звістку.
Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина - 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям.
Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих", - розповів він.
