Війська РФ обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині: загинула родина, - ОВА

Вибух

Внаслідок ворожого обстрілу на Херсонщині загинула родина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Цілий день Херсонщина - під ворожими ударами. На жаль, знов маємо трагічну звістку.

Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина - 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям.

Висловлюю щирі співчуття рідним загиблих", - розповів він.

обстріл (30991) жертви (1900) Херсонська область (6235)
Росія - нацистська держава!
13.07.2024 23:37 Відповісти
Це мені одному здається, чи в останні два-три тиждні, що не новина, то про загиблих цивільних?
14.07.2024 00:35 Відповісти
 
 