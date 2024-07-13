Росіяни вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Ввечері 13 липня окупанти завдали удару по житловому сектору Чорнобаївки на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина - вона у важкому стані.

Про це повідомив у соцмережі Facebook керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворожий снаряд влучив у будинок.

"Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. У неї - травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Лікарі швидкої допомоги шпиталізували дівчинку у вкрай тяжкому стані. Наразі медики дообстежують дитину та надають їй допомогу.

