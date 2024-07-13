Росіяни вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж
Ввечері 13 липня окупанти завдали удару по житловому сектору Чорнобаївки на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина - вона у важкому стані.
Про це повідомив у соцмережі Facebook керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, ворожий снаряд влучив у будинок.
"Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. У неї - травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
Лікарі швидкої допомоги шпиталізували дівчинку у вкрай тяжкому стані. Наразі медики дообстежують дитину та надають їй допомогу.
растуди
Огусто
растуди
Гоша Фантомас #478094
Олександр ВАЛОВИЙ
anton korsiner
