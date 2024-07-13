УКР
Росіяни вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Ввечері 13 липня окупанти завдали удару по житловому сектору Чорнобаївки на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина - вона у важкому стані.

Про це повідомив у соцмережі Facebook керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, ворожий снаряд влучив у будинок.

"Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. У неї - травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Лікарі швидкої допомоги шпиталізували дівчинку у вкрай тяжкому стані. Наразі медики дообстежують дитину та надають їй допомогу.

Росіяни вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина

Росіяни вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. Постраждала 16-річна дівчина

Та Чорнобаївка якесь прокляте місце, хоч для них, хоч для нас.
13.07.2024 21:46 Відповісти
Не прокляте, то наше місто. Для орків то погибель. Нашим прихисток. От тому ті суки туди і сиплять, як завжди куди попаде. Дівчинку щкода, руку відірвало.
13.07.2024 21:54 Відповісти
Та воно то наше, але якесь не хороше. А дитину дійсно шкода. Дуже...
13.07.2024 21:57 Відповісти
******!
13.07.2024 21:57 Відповісти
Рашисти, це ж злочинці! А убивцю, тягне на місце злочину!! Ось московітв, і знову, на Чорнобаївку потягнуло…
13.07.2024 23:21 Відповісти
