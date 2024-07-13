Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині. Загинув чоловік
Вдень 13 липня російські загарбники обстріляли село Токарівка Дар’ївської громади на Херсонщині. Через ворожий обстріл загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдень окупанти обстріляли Токарівку Дар’ївської громади. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік", - написав посадовець.
Прокудін також уточнив, що загалом за день суботи, 13 липня, вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль