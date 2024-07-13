УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини Війна
299 0

Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині. Загинув чоловік

Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині. Загинув чоловік

Вдень 13 липня російські загарбники обстріляли село Токарівка Дар’ївської громади на Херсонщині. Через ворожий обстріл загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень окупанти обстріляли Токарівку Дар’ївської громади. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік", - написав посадовець.

Прокудін також уточнив, що загалом за день суботи, 13 липня, вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії.

Читайте також: Дві людини загинули і три поранені внаслідок обстрілів росіянами Приозерного й Токарівки на Херсонщині (оновлено)

Автор: 

обстріл (30991) Херсонська область (6235)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 