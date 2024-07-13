Дві людини загинули і три поранені внаслідок обстрілів росіянами Приозерного й Токарівки на Херсонщині (оновлено)

Сьогодні, 13 липня, російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час атаки один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.

Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка - вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Також сьогодні окупаційні війська з артилерії обстріляли населений пункт у Дар’ївській громаді.



Унаслідок обстрілу до лікарні шпиталізували 63-річного жителя села Токарівка - у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча й передпліччя. Нині потерпілому надають необхідну допомогу.

Пізніше голова ОВА повідомив про ще одну загиблу внаслідок російського удару по селищу Приозерне.

Він зазначив, що травм, несумісних з життям, зазнала 50-річна жінка. Під час атаки вона перебувала на вулиці.