Дві людини постраждали внаслідок російського удару по Велетенському на Херсонщині

Сьогодні зранку російська армія вдарила по Білозерській громаді, у селищі Велетенське постраждали дві людини.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через обстріл постраждали двоє жительок у селищі Велетенське – це жінки 43 та 46 років. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.



У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг. Лікарі надали жінкам необхідну допомогу, далі вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, сьогодні до лікарні звернувся житель села Веселе Каховського району, який два дні тому дістав поранення внаслідок атаки російського безпілотника.



У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкове поранення ноги та контузію. Нині потерпілому надається необхідна меддопомога.

