Оператори дронів атакували російський катер на ТОТ Херсонщини. ВIДЕО
Сили оборони за допомогою дрона потопили російський катер на тимчасово окупованій Херсонщині.
Відео з моментом ураження опублікував Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 phantom4
показати весь коментар13.07.2024 11:23 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.07.2024 11:23 Відповісти Посилання
+6 растуди
показати весь коментар13.07.2024 11:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Опозажопні ригоАНАЛИ у ВРУ, напряглися, вчергове!