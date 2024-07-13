УКР
Оператори дронів атакували російський катер на ТОТ Херсонщини. ВIДЕО

Сили оборони за допомогою дрона потопили російський катер на тимчасово окупованій Херсонщині. 

Відео з моментом ураження опублікував Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

знищення (8285) Херсонська область (6235)
+10
Ще дублем добили кацапчика. Бо нетуй по Дніпру вешатись. Сомикам смачного.
13.07.2024 11:23 Відповісти
+7
Припливли?
13.07.2024 11:23 Відповісти
+6
Вони що, лящів не наловили, щоб ними відбитись?
13.07.2024 11:31 Відповісти
Респект!! Чекаєм на дозвіл Кремля на знищення залізниці,якою живиться моськовський окупат на півдні України!!))
13.07.2024 11:21 Відповісти
Дозвіл Кремля?
13.07.2024 11:50 Відповісти
А то чий,на враження на ТОТ всі дозвіл дали,то чого чекає зекомандування??))
13.07.2024 11:57 Відповісти
У нас вони так "плямкають" ще з березня 2022-го Мені відомо зокрема про один такий випадок на "сомовій" ямі У 2022-гому "бракаші" сома ловили "драчем" Підтягли того "сома" до борту - а то бушлат у "броніку" Та ще й з кістками всередині Вище ями кацапи переправу облаштовували І наші "літуни" її розбомбили Підкинули рибі "харчу" КАзали що саме в тому районі танк витягли кацапський з річки
13.07.2024 12:04 Відповісти
Весной 2022-го вытащили одного неживца из танка в шлеме и танковых очках из речки на границе Полтавщине,не подводник однако оказался..
13.07.2024 13:28 Відповісти
Та в нашій Десні люди тонуть влітку і в трусах - а тут березень і по воді кригу несе А вони у касках "броніках" зі зброєю і в зимовому одязі!
13.07.2024 16:05 Відповісти
Смерть рашистам в Україні!!
Опозажопні ригоАНАЛИ у ВРУ, напряглися, вчергове!
13.07.2024 11:57 Відповісти
а хто обрав усіх тих скотів до ВР - мудрий нарід ...
13.07.2024 14:52 Відповісти
Ещё брызгается на дрон, сучёнышь!
13.07.2024 22:21 Відповісти
 
 