Впродовж дня рашисти обстріляли 11 громад Сумщини. Зафіксовано 90 вибухів
Впродовж дня суботи, 13 липня, війська РФ здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області пролунало 90 вибухів на території 11 громад.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Хотінська громада: ворог здійснив пуски ракет з двох гвинтокрилів та скинув з БпЛА вибухові пристрої;
- Краснопільська громада: ворог атакував дронами та бив з артилерії;
- На територію Шалигинської громади росіяни скинули 13 мін;
- Миропільська громада: загарбники обстрілювали з мінометів та РСЗВ, зафіксовано удари FPV-дронами;
- Ворожбянська громада: здійснено удар FPV-дроном;
- Есманьська громада: окупанти били з мінометів та атакували дронами;
- Великописарівська громада: рашисти здійснили пуски 10 ракет типу "НАР" з гвинтокрила, били з мінометів, атакували FPV-дронами та скидали з БпЛА вибухові пристрої;
- Глухівська громада: здійснено удар 1 FPV-дроном;
- Середино-Будська громада: зафіксовано удари FPV-дронами;
- Юнаківська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами та скинув на територію громади 2 міни;
- Білопільська громада: росіяни скинули з БпЛА вибухові пристрої.
