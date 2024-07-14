УКР
Впродовж дня рашисти обстріляли 11 громад Сумщини. Зафіксовано 90 вибухів

Впродовж дня рашисти обстріляли 11 громад Сумщини

Впродовж дня суботи, 13 липня, війська РФ здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області пролунало 90 вибухів на території 11 громад.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Хотінська громада: ворог здійснив пуски ракет з двох гвинтокрилів та скинув з БпЛА вибухові пристрої;
  • Краснопільська громада: ворог атакував дронами та бив з артилерії;
  • На територію Шалигинської громади росіяни скинули 13 мін;
  • Миропільська громада: загарбники обстрілювали з мінометів та РСЗВ, зафіксовано удари FPV-дронами;
  • Ворожбянська громада: здійснено удар FPV-дроном;
  • Есманьська громада: окупанти били з мінометів та атакували дронами;
  • Великописарівська громада: рашисти здійснили пуски 10 ракет типу "НАР" з гвинтокрила, били з мінометів, атакували FPV-дронами та скидали з БпЛА вибухові пристрої;
  • Глухівська громада: здійснено удар 1 FPV-дроном;
  • Середино-Будська громада: зафіксовано удари FPV-дронами;
  • Юнаківська громада: ворог здійснив удари FPV-дронами та скинув на територію громади 2 міни;
  • Білопільська громада: росіяни скинули з БпЛА вибухові пристрої.

