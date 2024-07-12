УКР
Вночі над Сумщиною сили ППО збили російську крилату ракету та "Шахед"

Робота сил ППО на Сумщині вночі 12 липня

Сили ППО у ніч на 12 липня знищили над Сумською областю ворожу крилату ракету та дрон-камікадзе типу "Шахед".

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 12 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету та БпЛА типу "Шахед. Дякуємо нашим захисникам неба", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили російський дрон поблизу Києва, - КМВА

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє на підтримку України у сфері протиповітряної оборони $92,69 млн.

Під час Вашингтонського саміту НАТО лідери 21 країни, а також представники Європейського Союзу, підписали підсумкову угоду на підтримку України, у якій обіцяють допомогти зі зброєю та реформувати армію. Крім того, вони обіцяють зібратись на нараду, коли у майбутньому РФ знов нападе на Україну. Оце і все . много шума від Зеленського про безпекові угоди результат - пшик, «нелох» готує переговори про мир, який на даному етапі війни = капітуляції, бо окупована частина України залишиться за московією, а якщо в подальшому московія нападе на ту частину України, яка залишиться в підпорядкуванні української центральної влади , то країни підписанти зберуться на нараду. Скільки грошей прокатав……, найбільший шкідник України …. , а *********** на фронті не вистачає….
