Вночі над Сумщиною сили ППО збили російську крилату ракету та "Шахед"

Сили ППО у ніч на 12 липня знищили над Сумською областю ворожу крилату ракету та дрон-камікадзе типу "Шахед".

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч на 12 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету та БпЛА типу "Шахед. Дякуємо нашим захисникам неба", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє на підтримку України у сфері протиповітряної оборони $92,69 млн.