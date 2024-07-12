Вночі над Сумщиною сили ППО збили російську крилату ракету та "Шахед"
Сили ППО у ніч на 12 липня знищили над Сумською областю ворожу крилату ракету та дрон-камікадзе типу "Шахед".
Про це у Телеграмі повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У ніч на 12 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету та БпЛА типу "Шахед. Дякуємо нашим захисникам неба", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє на підтримку України у сфері протиповітряної оборони $92,69 млн.
