Ночью над Сумщиной силы ПВО сбили российскую крылатую ракету и "шахед"

Силы ПВО в ночь на 12 июля уничтожили над Сумской областью вражескую крылатую ракету и дрон-камикадзе типа "Шахед".

Об этом в Телеграмме сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 12 июля в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области уничтожена вражеская крылатая ракета и БПЛА типа "Шахед. Спасибо нашим защитникам неба", - говорится в сообщении.

