Ночью над Сумщиной силы ПВО сбили российскую крылатую ракету и "шахед"
Силы ПВО в ночь на 12 июля уничтожили над Сумской областью вражескую крылатую ракету и дрон-камикадзе типа "Шахед".
Об этом в Телеграмме сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь на 12 июля в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области уничтожена вражеская крылатая ракета и БПЛА типа "Шахед. Спасибо нашим защитникам неба", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет на поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны $92,69 млн.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oracle Tudor
показать весь комментарий12.07.2024 09:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль