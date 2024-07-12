РУС
Ночью над Сумщиной силы ПВО сбили российскую крылатую ракету и "шахед"

Робота сил ППО на Сумщині вночі 12 липня

Силы ПВО в ночь на 12 июля уничтожили над Сумской областью вражескую крылатую ракету и дрон-камикадзе типа "Шахед".

Об этом в Телеграмме сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 12 июля в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области уничтожена вражеская крылатая ракета и БПЛА типа "Шахед. Спасибо нашим защитникам неба", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы ПВО сбили российский дрон вблизи Киева, - КГВА

Ранее сообщалось, что Норвегия выделяет на поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны $92,69 млн.

Під час Вашингтонського саміту НАТО лідери 21 країни, а також представники Європейського Союзу, підписали підсумкову угоду на підтримку України, у якій обіцяють допомогти зі зброєю та реформувати армію. Крім того, вони обіцяють зібратись на нараду, коли у майбутньому РФ знов нападе на Україну. Оце і все . много шума від Зеленського про безпекові угоди результат - пшик, «нелох» готує переговори про мир, який на даному етапі війни = капітуляції, бо окупована частина України залишиться за московією, а якщо в подальшому московія нападе на ту частину України, яка залишиться в підпорядкуванні української центральної влади , то країни підписанти зберуться на нараду. Скільки грошей прокатав……, найбільший шкідник України …. , а *********** на фронті не вистачає….
