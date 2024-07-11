608 0
Норвегия выделяет $93 млн на ПВО для Украины
Норвегия выделяет на поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны $92,69 млн.
Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он подчеркнул, что украинцы нуждаются в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль