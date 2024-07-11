Норвегия выделяет $93 млн на ПВО для Украины

Норвегия выделяет на поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны $92,69 млн.

Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что украинцы нуждаются в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет.

