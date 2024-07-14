У Дніпрі і Запоріжжі пролунали вибухи, - ЗМІ
У Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги через активність ворожої тактичної авіації пролунали вибухи.
"У Запоріжжі в деяких районах було чутно вибух", - йдеться у повідомленні кореспондента Укрінформу.
"У Дніпрі пролунали вибухи", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
