Новини
4 578 7

У Дніпрі і Запоріжжі пролунали вибухи, - ЗМІ

Повітряна тривога

У Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги через активність ворожої тактичної авіації пролунали вибухи.

"У Запоріжжі в деяких районах було чутно вибух", - йдеться у повідомленні кореспондента Укрінформу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у Дніпрі: ППО збила розвідувальний дрон росіян

"У Дніпрі пролунали вибухи", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

вибух (4627) Дніпро (3366) Запоріжжя (2390)
В телезі ширяться фото спорядженного Су-34 ФАБом 3000 ...
14.07.2024 01:06 Відповісти
ФАБ-3000 з комплектом УМПК фронтовий бомбардувальник Су-34 не зможе нести - то не КАБ
14.07.2024 01:25 Відповісти
Та ні якраз на Су-34 ,який є бомбардувальником ,саме і кріпиться ФАБ-3000 ...
14.07.2024 09:35 Відповісти
Ще ВИБУХ! 01.08
14.07.2024 01:18 Відповісти
Сбу потрібго обмежить а краще зовсім відімкнути мережі мобільних операторів не прсцював київстар хтось вмер від цьго так і інші всяке різне з лугандонії і просто кацапське приперлося їм Україна кісткою поперек горла вони наводять ракети обливають брудом військових поліцію само по вуха у лайні і вимазує інших не буде зв,язку буде менше роботи ппо а радіо станції пеленгуються на раз
14.07.2024 05:50 Відповісти
14.07.2024 07:18 Відповісти
Эта новость о чем? Скоро будете писать произошли хлопки и задымление?
14.07.2024 10:52 Відповісти
 
 