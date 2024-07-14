РФ намагається привласнити назву "Мелітопольська черешня", - Мінекономіки
Українська урядова делегація закликає Генеральну Асамблею Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), що наразі відбувається в Женеві, відреагувати на привласнення росією географічного зазначення "Мелітопольська черешня".
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.
12 липня 2024 року федеральна служба з інтелектуальної власності рф (роспатент) на своєму сайті повідомила про реєстрацію позначення "Мелітопольська черешня". Зокрема, йдеться про те, що "Мелітопольська черешня" стала першим зареєстрованим регіональним брендом так званих нових регіонів рф (насправді – тимчасово окупованих територій України) — географічним зазначенням від Мелітопольського району Запорізької області.
роспатент також закликав представників тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області реєструвати свої бренди та інші об'єкти інтелектуальної власності з метою просування своїх товарів та послуг на ринках.
Україна неодноразово висловлювала рішучі протести на полях Генеральних Асамблей ВОІВ проти постійних порушень міжнародних стандартів у сфері інтелектуальної власності владою російської федерації. Зокрема, росія продовжує надавати неправдиву інформацію про адреси заявників з тимчасово окупованих територій України через міжнародні системи реєстрацій торговельних марок та промислових зразків.
Голова урядової делегації, заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів, наголосив на недопустимості таких дій з боку росії: "Дуже складно вживати в одному реченні слова "росія" та "інтелектуальна власність", бо москва довела, що ніколи не поважала ані права, ані власності, ані здобутків інших. Світова спільнота ніколи не визнає цю крадіжку. Мелітополь буде звільнено і Мелітопольська черешня залишається українською".
Це — черговий злочин країни-терористки проти національного надбання українців, — зазначила директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (ІР офісу) Олена Орлюк, яка також входить до складу урядової делегації: "росія вбиває наших дітей, стирає в попіл наші міста і нашу самоідентифікацію. Те, що роспатент фактично вкрав українське географічне зазначення, — черговий доказ жалюгідності москви. Не маючи свого спадку, вони окуповують, крадуть і приписують собі чужі здобутки".
В Україні "Мелітопольська черешня" була зареєстрована як географічне зазначення в липні 2020 року. Країною походження "Мелітопольської черешні" є Україна в межах міжнародно визнаних кордонів.
Україна + Захід виходять до путіна з пропозицією мирного договору:
По територіям: росія виходить з Херсонської і Запорізької областей. Крим і весь Донбас залишаються під росією.
По гарантіям безпеки: 50 країн рамштайну дають Україні гарантії, що в випадку повторного нападу росії, вони вводять свої війська і допомагають Україні вигнати росію, а також передають Україні ракети будь-якої дальності з можливістю бити по любим точкам в росії.
+ росія не заважає інтеграції України в ЄС.
Чому путін має погодитись на такі гарантії Україні: він же має доказати своє набажання ще раз нападати на Україну.
Чому Захід має погодитись на такі гарантії: вони ж хочуть закінчення війни в Європі.
До путіна доводять інформацію, що, у випадку відмови підписати цей договір, буде:
1) Україні дозволяють бити по любим точкам в росії (Україна зможе знищити військові заводи, склади, літаки, кораблі)
2) Україні передають 40 F16 і розпочинають річну підготовку ще 60-ти українських пілотів.
3) Україні передають російські заморожені 260 млрд доларів, щоб вона могла купити собі зброю для прориву фронту. Як путінські солдати віднесуться до того, що путін профінансував противника?
4) Франція очолює коаліцію країн, які бажають ввести війська в Україну
5) Захід передає Україна за рік 10 млн артилерійських снарядів. Україна + Захід виробляють за рік 10 млн дронів для українського фронту. Цього вистачить, щоб знищити окупантів в їх окопах.
6) Україна розбиває ракетами російські порти, через які росія транспортує нафту. росія втрачає можливість продавати нафту.
7) росію визнають країною спонсором тероризму. ніхто не зможе в неї нічого купувати.
8) Знищується кримський міст
9) Захід фінансує російську опозицію в еміграції. Вона проводить масштабну інформаційну кампанію на територію росії, виступаючи проти путіна і проти війни.
10) Проводимо авіаційну операцію по поверненню Крима. А втратта путіним крима - це для нього смерть.
11) Якщо закінчуємо війну по лінії фронту - то підконтрольна Києву Україна вступає в нато. Якщо пу хоче, щоб ми замінили нато на інші гарантії - хай виходить з частини територій. а то він хоче і закінченні війни по лінії фронту і невступ україни до нато.
Чому нам можна членство в нато замінити сильними гарантіями? Згадайте, коли ми попросилися до нато. Коли росія напала і окупувала крим. Ми попросилися до нато, щоб росія знову не напала і знову щось у нас не окупувала. Ми забули для чого нам знадобилося нато і зараз думаємо про нато, як про самоціль. Якщо у нас будуть інші тверді гарантії ненападу, то нато для нас не обов'язкове.
путін таке вирішення ситуації може представити росіянам як перемогу. Він скаже, що воював проти вступу України до нато і за "звільнення" Донбасу. І що він свого добився.
Влада України теж це може представити українцям як перемогу: звільнили частину території невійськовим шляхом, не тратячи наших воєнних, вступаємо в єс, отримали гарантії, що росія на нас вже більше ніколи не нападе.
В Україні проводять соцопитування, чи згідні люди на такий договір. Також окремо проводять соцопитування серед військових. І окремо серед військових, які знаходяться на передовій. Президент бере до уваги ці соцопитування і приймає рішення.
Але ж як путіну ці території забрати з конституції? проголосують пакетом! Всі результати мирного договору проголосують одним пакетом.
Якщо путін не підписує цей договір - тоді тільки війна і вибивання росії воєнним шляхом.
Чому не можна віддавати Херсонську і Запорізьку області - там живе проукраїнське населення, не можна залишати його в окупації.
Можливо нам без Донбасу і буде легше рухатися далі. Там живе полуватне населення, вони нас будуть тільки тягнути на дно. З ними ми навіть українську мову не зможемо ввести по всій Україні. Подивіться як підконтрольний Україні Донбас голосував на виборах 2014 і 2019 років - за опзж і бойка. І це вже тоді, коли Крим і частина Донбасу були окуповані! це не заставило донбасців перестати любити росію!
Якщо ми звільнимо Донбас - нам прийдеться його відновлювати і тратити на нього 260 млрд доларів.
Краще ми потратимо 260 млрд доларів, заморожених у росії, на будівництво заводів в Україні і на підйом економіки.
Як ви собі представляєте, якщо ми звільнимо Крим і почнемо звідти 800 000 росіян виганяти? росія на це буде так просто дивитись? да вони всі вийдуть на площі і будуть вимагати у путіна ядерного удару по Україні і загальної мобілізації, щоб йти Крим звільняти.
Давайте проаналізуємо політику Байдена. Він дає зброї тільки щоб хватало на захист, шоб ми тримали фронт і не давали росії просуватися далі. Він не дає зброї в такій кількості, щоб ми могли піти в наступ. Значить, немає бажання в адміністрації Байдена, щоб Україна звільнила свої території. Хоча на словах Байден каже, що він за перемогу. А люди гинуть! Адміністрація Байдена говорить про 10 років війни. Якщо у нас за 2 роки загинуло 100 000 людей, то за 10 років має загинути 500 000 українців?
Трамп взагалі каже, що, як прийде до влади, то закінчить війну по лінії фронту.
Так що, що той президент, що той - не бажають звільнення Україною своїх територій. Найбажаніше рішення для них - закінчення війни по лінії фронту. Тільки Трамп про це прямо говорить, а Байден приховує.
Найбільше чого ми можемо зараз досягти - це виторгувати у Заходу ще хотя би 2 наші області.
І ще цей варіант дозволить закінчити війну тут і зараз!
Що скажете на рахунок цього?
есть такое понятие у российских историков как "русь в узком смысле". это киевское, черниговское, переяславское княжества. это был костяк руси, ее метрополия. эти земли в киев дань не платили.
все остальные земли - это были просто захваченные земли руси, ее вассальные земли.
это можно сравнить с римской империей. рим был метрополией и все захваченные земли риму дань платили.
или с хазарским каганатом можно это сравнить. вот есть у меня карта хазарского каганата. коричневое пятно - хазарский каганат. и вокруг этого коричневого пятна еще земли, обозначенные желтым. и подписано "вассальные земли хазарского каганата". так же само в руси, в 16 веке московия объявляет себя русью!
хотя земли, на которых появилась московия, в период руси были лишь окраинными вассальными землями руси.
колония объявляет себя метрополией!
это как румыния назвала себя на честь римской империи, хотя в римской империи она была только окраиной.
------------------------------------
почему русь это украина, а не россия.
1) метрополия руси, киевское, черниговское и переяславское княжества - это сейчас центральная украина.
2) киев - центр руси, который с руси дань собирал - это сейчас центр украины.
русь историки называют еще киевским государством. заметьте, не "московским государством"! московское государство появилось в 15 веке!
"киев - мать городов русских". "мать городов" переводится на греческий как "метрополия".
3) язык руси это почти современный украинский. русский язык - это почти церковнославянский. 4) жители руси назывались русины. украинцы с русинов переименовались в украинцев лишь в 17 веке.
------------------------------------
такого княжества, как московское, в период руси (862-1240) не существовало. оно появилось после прекращения существования руси.
появилось на землях, подконтрольных золотой орде, и было новым государством.
потом это московское княжество объявило себя русью. самозванцы!
почему они считали, что имеют право так назваться? потому что московия появилась на землях, которые раньше входили в состав руси. но это были окраинные вассальные земли руси!
к тому же, на землях, на которых появилась московия, в период руси жили угрофинские племена: меря, мордва, мокша, мурома.
раскопки графа уварова - еще в 1500 году на землях московии жили одни угрофинны.
Итого, аргументы, почему московское княжество не имело права назваться Русью:
1) В период руси (862-1240) такого княжества, как московское, не существовало.
2) оно появилось на тех землях, которые в период руси были окраинными периферийными вассальными колониальными землями руси.
3) в период руси на тех землях проживали угрофинские племена, которые просто платили киеву дань.
4) какое право имел московский князь назваться русью, если ему все земли руси еще не принадлежали? ему не принадлежала метрополия руси. ему не принадлежала столица руси киев. он захватил только несколько северных княжеств бывшей руси. в лучшем случае он мог назваться только северной русью.
5) язык московии это церковнославянский. а тот язык, который был в руси - сейчас на территории украины.
------------------------------------
жители руси назывались русины.
русскими назывались жители северных угрофиннских окраин руси.
названия всех народов - имена существительные. но "русские" - имя прилагательное. отвечает на вопрос "чьи?".
- холопы, вы чьих бедете?
- мы русские, принадлежим русинам.
------------------------------------
Антонио Поссевино: "князья московские были высокомерные. именно поэтому они стали называть себя князьями всея Руси. сначала на словах ,потом в письмах, потом на монетах. хотя добрая часть земель Руси принадлежала тогда Польше."
------------------------------------
московское государство не имело права назваться русь.
назвавшись русь - оно приватизировало, забрало себе всю историю, всё наследие руси. современные русские думают, что россия это и есть русь.
что русь разрослась и получилась россия.
что народ руси разбрелся на бОльшие территории - и получилась россия.
поэтому им не понятно откуда взялась украина и белорусь.
а не нужно было переименовывать московское государство в русь.
тогда было бы всё всем понятно. было бы понятно, что в 14 веке появилось московское княжество. это было новое, молодое государственное образование. потом оно захватило несколько бывших северных княжеств руси и получилось московское государство.
если бы они и до наших дней назывались московское г-во - это было бы более понятно для людей и более правильно.
------------------------------------
жители руси назывались русины.
когда напали татаромонголы и захватили северные вассальные земли руси, русины вошли в состав Великого Княжества Литовского и жили там как отдельный народ.
потом присоединились поляки и появилась речь посполитая. в ней русины тоже жили как отдельный народ.
потом русины вышли из состава речи посполитой и создали свое государство гетьманщина. слово "украина" и "украинцы" встречается уже в козацких документах.
название страны "украина" - это от украинского слова "краина", что переводится как "страна".
наверное, когда козаки вышли из состава речи посполитой и создали свою краину (страну), они начали называть ее украиной.
потом гетьманщина вошла в состав российской империи. в этот период русины окончательно переименовываются в украинцев. хотя имперская власть называла их малоросами, а регион их проживания Малороссией.
там або пневмат або воздушка, рейтинг собі набиває.
краще б так путіна пристрелили на виступі.
знают все