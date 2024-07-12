Зростання ВВП України у червні сповільнилося до 1,1% внаслідок відключень світла

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у червні на рівні 1,1% (±1%) у порівнянні з червнем минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит. Утім, попри негативні чинники, економічне відновлення продовжується, наголосили у відомстві

"Протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів. Проте, завдяки високому рівню адаптивності до складних умов і досвіду реагування на такі виклики, українська економіка продовжила зростання. Серед факторів, які цьому сприяли, також є високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, до позитивних чинників, які впливали на економічне зростання можна віднести і стабільну роботу Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

Водночас аналіз показує, що дефіцит кваліфікованих кадрів, негативно впливає на очікування бізнесу.

За словами міністерки, у червні збереглась позитивна динаміка у внутрішній торгівлі. Зростала і будівельна сфера, де основними драйверами росту стали бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної відбудови, а також проведення ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.

Також відбувалось суттєве зростання у сільському господарстві завдяки більш ранньому початку збору врожаю через погодний фактор, який дозволив обробити більші площі та зібрати більші обсяги врожаю.

У тваринництві позитивна динаміка зберігається через стабільний попит на внутрішньому ринку та державну підтримку виробників. Водночас збільшення витратності виробництва через використання резервного живлення негативно впливає на виробників продукції птахівництва, зокрема виробників яєць.

"Наразі ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці", – підсумували в Мінекономіки.

Загалом за перше півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 4,1% [±1%] у порівнянні з таким само періодом минулого року

Свириденко додала, що динаміка зростання економіки за перші шість місяців року наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, реальний внутрішній ВВП України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об’єктах.