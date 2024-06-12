Ukraine Facility: Єврокомісія спрогнозувала зростання ВВП України на 6,2% за умови виконання плану

У Європейській Комісії прогнозують, що повне виконання Плану України для реалізації програми Ukraine Facility може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%.

Про це заявила заступниця директора Української служби Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Єврокомісії Марлен Мадсен у виступі на Міжнародній конференції з відновлення України, передає Укрінформ.

"Коли Єврокомісія оцінювала План України відповідно до критеріїв, ми побачили, що повна реалізація Плану може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Безумовно, цим не можна нехтувати. Тож підбір та графік ключових реформ дуже важливі", – підкреслила Мадсен.

Коментуючи визначені в українському плані 69 реформ, вона зазначила, що ідея полягала в тому, аби виявити саме ті сфери, які можуть допомогти Україні швидко інтегруватися до ринку ЄС.

За словами Мадсен, у Єврокомісії також хочуть, щоб цей план дав українським органам влади розуміння, як працювати з донорами та на внутрішньоукраїнському рівні, щоб мати єдине розуміння зростання у коротко- та середньостроковому вимірі.

"Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше", – акцентувала Мадсен.

Вона також привернула увагу до того, що звіти про реформи, які містяться в Плані України, будуть координуватися із звітами про розширення ЄС.

"Що стосується цьогорічного звіту про розширення, ми також побачимо, як він координуватиметься з Планом України. З точки зору Єврокомісії, цей План є дуже успішним інструментом, щоб рухатися швидше в коротко- і середньостроковій перспективі і забезпечити подальшу інтеграцію в ЄС", – зауважила Мадсен.

Як повідомлялося, у макропрогнозі, оприлюдненому на Єврокомісії у травні, зазначалося, що зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.

План України для програми Ukraine Facility

У березні Кабінет Міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility.

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод, поясниюют у Мінекономіки.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.