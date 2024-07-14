Збито 2 ракети та 4 розвідувальні БпЛА на Сході, - Повітряні сили
Проти ночі 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України було збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69 та чотири розвідувальні БпЛА: три "Орлан -10" і один "ZALA".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Isolda Peres
показати весь коментар14.07.2024 09:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль