В Одесі пролунав вибух під час тривоги
Окупанти намагаються завдати удару по Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті.
"В місті чутно вибух!" - написав Труханов та додав, що ще летить ракета в напрямку Одеси.
