В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Ракета на Одесу

Окупанти намагаються завдати удару по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Ракета в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті. 

"В місті чутно вибух!" - написав Труханов та додав, що ще летить ракета в напрямку Одеси.

