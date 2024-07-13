В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Окупанти намагаються завдати удару по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в напрямку Одеси", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті.

"В місті чутно вибух!" - написав Труханов та додав, що ще летить ракета в напрямку Одеси.

Також читайте: Окупанти запустили ракету на Одещину, в Одесі чули вибух