Унаслідок російських обстрілів пошкоджено ЛЕП та мережу інтернет в Очакові

Увечері 13 липня російські війська обстріляли з артилерії м. Очаків та Куцурубську громаду в Миколаївському районі Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Так, учора о 21:15 та 21:47 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок останнього пошкоджено житловий будинок, лінію електропередачі та мережу інтернет. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків.

Також учора о 20:16 та 20:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів постраждалих немає.