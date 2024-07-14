Унаслідок російських обстрілів пошкоджено ЛЕП та мережу інтернет в Очакові
Увечері 13 липня російські війська обстріляли з артилерії м. Очаків та Куцурубську громаду в Миколаївському районі Миколаївської області.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Так, учора о 21:15 та 21:47 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок останнього пошкоджено житловий будинок, лінію електропередачі та мережу інтернет. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків.
Також учора о 20:16 та 20:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Повідомляється, що внаслідок обстрілів постраждалих немає.
