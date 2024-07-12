На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі
У Миколаївській області чоловік, який працював у полі, постраждав унаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
"Подія сталася у с. Мирне Миколаївського району. Там чоловік працював у полі і в певний момент стався вибух", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що він отримав тілесні ушкодження. З попереднім діагнозом "мінно-вибухова травма" постраждалого госпіталізовано до лікарні.
У ДСНС нагадали: "В Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки. Пам’ятайте важливі правила, що рятують життя – натрапив на підозрілий предмет:
- Не підходь!
- Не чіпай!
- Телефонуй 101!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль