На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі

Чоловік підірвався в полі на Миколаївщині

У Миколаївській області чоловік, який працював у полі, постраждав унаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Подія сталася у с. Мирне Миколаївського району. Там чоловік працював у полі і в певний момент стався вибух", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що він отримав тілесні ушкодження. З попереднім діагнозом "мінно-вибухова травма" постраждалого госпіталізовано до лікарні.

У ДСНС нагадали: "В Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки. Пам’ятайте важливі правила, що рятують життя – натрапив на підозрілий предмет:

  • Не підходь!
  • Не чіпай!
  • Телефонуй 101!

